В Украине нашли жилье для переселенцев: правительство приняло важное решение для ВПЛ

Люди смогут пользоваться таким жильем уже в первом квартале 2026 года.

Правительство приняло решение о передаче государственной недвижимости и арестованных объектов, находящихся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в первом таком списке 112 помещений - это жилые дома совместного проживания, гостиничные и офисные помещения и здания общественного досуга, которые находятся в разных областях Украины.

"До конца января помещения будут распределены между органами, которые занимаются ВПЛ. Ожидаем, что люди смогут пользоваться этим жильем уже в первом квартале 2026 года", - отметила премьер.

По ее словам, правительство также поручило Министерству образования и науки пересмотреть объекты, которые не использовались по назначению в образовательном процессе в течение последнего года. Они также будут переданы под нужды расселения ВПЛ. Ранее был создан механизм для передачи таких активов новым управляющим за 1 гривню.

"Следующий этап - в течение месяца все министерства в координации с государственными компаниями и ОВА, а также АРМА должны вынести на рассмотрение правительства дополнительный перечень объектов, которые могут быть использованы для нужд ВПЛ", - добавила Свириденко.

В сентябре на переселенцев расширили действие программы "еОселя", которая позволяет покупать жилье в ипотеку с большой скидкой. Программой могут воспользоваться переселенцы и жители прифронтовых территорий, которые имеют единственное жилье, находящееся в зоне активных военных действий или оккупации.

Первый ипотечный взнос (20% от стоимости жилья) возмещается государством на 70%. Также под компенсацию попадает 70% от размера ежемесячных выплат по кредиту. Кроме этого, выдается 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы, включая комиссии банка и страховку.

С 1 декабря внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен через "Дию".

