OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro и другие монстры автономности.

В 2025 году производители начали массово ставить в смартфоны кремний-углеродные батареи емкостью 7000 мАч и выше. В результате автономность новых моделей сильно выросла. Журналисты издания GSMArena составили топ-10 самых живучих устройств на рынке.

Рейтинг 2025 года возглавил флагманский OnePlus 15, который в смешанном тесте GSMArena продержался 23 часа и 7 минут. Смартфон особенно хорошо проявил себя при серфинге в интернете и воспроизведении видео, несмотря на наличие требовательного экрана с частотой 165 Гц.

На второй строчке расположился Oppo Find X9 Pro с результатом 21 час 57 минут. Замыкает тройку лидеров iQOO 15, который продержался в тесте 21 час 47 минут.

Другие смартфоны из топ-10:

Realme GT 7 – 21:06;

Realme GT 8 Pro – 20:24;

Nubia Z80 Ultra – 20:13;

RedMagic 11 Pro – 20:02;

Xiaomi Poco F8 Ultra – 18:52;

HONOR Magic 8 Lite – 17:58;

iPhone 17 Pro Max – 17:58.

GSMArena ожидает, что в 2026 году производители продолжат наращивать автономность аккумуляторов, а кремний-углеродные батареи появятся не только во флагманах, но и моделях нижнего и среднего ценовых класса.

Ранее на этой неделе Honor представила смартфон с самой мощной батареей в мире. Аккумулятор емкостью 10 000 мАч обычно характерен для устройств, которые позиционируют себя как защищенные.

А если ваш смартфон стал разряжаться быстрее, эксперты советуют проверить одно популярное приложение. Оно установлен по умолчанию на всех Android и работает скрыто, выполняя задачи, которые активно расходуют энергию аккумулятора.

