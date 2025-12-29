'Это никуда не годится': Трамп возмутился якобы 'атакой' Украины на резиденцию Путина

Трамп заявил, что его последняя беседа с Путиным "прошла очень хорошо".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления России о том, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Его слова цитирует Sky News.

"Я, честно говоря, ничего об этом не знаю. Я только что об этом услышал, но, так сказать, ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо, это было бы нехорошо", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, об "атаке" ему рассказал лично Путин во время их последнего разговора.

Видео дня

"Президент Путин рассказал мне об этом рано утром​​​. Он сказал, что его атаковали. Это никуда не годится. Совсем никуда не годится. Не забывайте, что я остановил поставки ракет Tomahawk (Украине - УНИАН)", - подчеркнул президент США.

Также Трамп рассказал о своем недавнем разговоре с Путиным. По его словам, беседа прошла очень хорошо.

"К тому времени, когда мы закончили, в России было 2:30 ночи. У нас был очень хороший разговор. Мы разговаривали в 8 утра по нашему времени, и это был очень продуктивный разговор", - поделился президент США.

Трамп отметил, что во время разговора с Путиным они обсуждали "несколько очень сложных вопросов". Он выразил уверенность, что некоторые из этих вопросов удастся решить, после чего будет достигнут мир.

РФ может нанести удары по государственным зданиям в Киеве - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву для нанесения ударов по государственным зданиям в Киеве. Он напомнил, что недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что ВСУ якобы в ночь на 29 декабря предприняли попытку атаковать государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай).

Также глава МИД России заявлял, что Россия "определила время и объекты для ответного удара". По словам Зеленского, эти очень опасные заявления со стороны Москвы очевидно направлены на срыв всех достижений украинской совместной работы с командой президента США Дональда Трампа.

