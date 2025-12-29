'Это никуда не годится': Трамп возмутился якобы 'атакой' Украины на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления России о том, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Его слова цитирует Sky News.
"Я, честно говоря, ничего об этом не знаю. Я только что об этом услышал, но, так сказать, ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо, это было бы нехорошо", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, об "атаке" ему рассказал лично Путин во время их последнего разговора.
"Президент Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что его атаковали. Это никуда не годится. Совсем никуда не годится. Не забывайте, что я остановил поставки ракет Tomahawk (Украине - УНИАН)", - подчеркнул президент США.
Также Трамп рассказал о своем недавнем разговоре с Путиным. По его словам, беседа прошла очень хорошо.
"К тому времени, когда мы закончили, в России было 2:30 ночи. У нас был очень хороший разговор. Мы разговаривали в 8 утра по нашему времени, и это был очень продуктивный разговор", - поделился президент США.
Трамп отметил, что во время разговора с Путиным они обсуждали "несколько очень сложных вопросов". Он выразил уверенность, что некоторые из этих вопросов удастся решить, после чего будет достигнут мир.
РФ может нанести удары по государственным зданиям в Киеве - что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву для нанесения ударов по государственным зданиям в Киеве. Он напомнил, что недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что ВСУ якобы в ночь на 29 декабря предприняли попытку атаковать государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай).
Также глава МИД России заявлял, что Россия "определила время и объекты для ответного удара". По словам Зеленского, эти очень опасные заявления со стороны Москвы очевидно направлены на срыв всех достижений украинской совместной работы с командой президента США Дональда Трампа.