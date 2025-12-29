Выборы через 'Дию': в Минцифры ответили, возможно ли это

По словам Федорова, для этого необходимы законодательные изменения и решение Центральной избирательной комиссии.

Проведение президентских выборов через приложение "Дия" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не проводится. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, по состоянию на сегодня дискуссия о выборах через "Дию" существует исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеет никакого нормативного или технического основания. Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента.

"Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент, кроме какой-то онлайн-дискуссии, работы над этим направлением не происходят", - подчеркнул министр.

Видео дня

Возможность выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина, несмотря на военное положение, должна провести президентские выборы.

Впоследствии председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование - онлайн и офлайн.

Он подчеркнул, что на выборах необходимо фокусироваться на максимизации явки, чтобы не было оснований признавать выборы нелегитимными. По мнению Арахамии, максимизация явки может быть обеспечена за счет расширения возможностей голосования: или добавить к процессу несколько дней, или добавить возможность онлайн-голосования.

Вас также могут заинтересовать новости: