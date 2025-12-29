В правительстве спрогнозировали, когда графики отключений света исчезнут: это возможно при одном условии

За три месяца осени в результате российских обстрелов было повреждено 8 ГВт генерации.

В Министерстве энергетики считают, что Россия не прекратит обстрелы энергосистемы Украины, хотя допускают завершение ударов по энергосистеме после зимы, сообщил в интервью "Forbes Украина" исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

"Мы исходим из того, что атаки будут постоянно - формируем запас оборудования, восстанавливаем поврежденное, работаем 24/7", - отметил исполняющий обязанности министра.

В случае прекращения обстрелов, по его словам, графики отключения в Украине можно отменить в течение двух месяцев.

"Недавно делали расчеты. Если сейчас удары бы прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - подчеркнул он.

Он добавил, что Россия пытается разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах для того, чтобы разделить общество. Для достижения последней цели РФ также стремится разделить энергосистему Украины.

"Потеря целостности энергосистемы может привести к существенному ухудшению энергоснабжения на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья. Это позволит им продвигать нарративы, которые будут раскалывать общество. Поэтому вряд ли цель - блэкаут, ведь мы отремонтируемся, переподключим и выйдем из него", - подчеркнул и.о. министра.

Он напомнил, что Россия с сентября возобновила массированные атаки на энергосистему Украины, и констатировал, что "таких плотных и прицельных атак до сих пор не было".

"За три месяца осени повреждено 8000 МВт генерации. На декабрь около половины этой мощности восстановлено, но атаки не прекращаются. Россия атакует не только электростанции, но и электросети, подстанции и газодобывающую инфраструктуру. На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10-15 дней", - отметил Некрасов.

По его словам, энергообъекты в полукольце от Чернигова до Одессы обстреливаются ежедневно.

"На конец декабря зафиксировано более 2000 ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. За месяц россияне выбивают в среднем по 60 трансформаторов", - подчеркнул Некрасов.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря Россия в очередной раз массово атаковала Киев и область дронами и баллистикой. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

Из-за последствий вражеской атаки на левом берегу Киева продолжают применяться экстренные отключения. По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, энергетики несколько раз пытались вернуть на Левобережье столицы графики почасовых отключений, но из-за повреждений сетей вынуждены были вернуться к экстренным отключениям.

Впрочем энергетический эксперт Геннадий Рябцев ожидает, что в ближайшее время на всей территории столицы будут действовать графики почасовых отключений света.

