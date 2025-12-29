Певица дублирует свои сообщения на русском.

Украинская певица Настя Каменских, которая уже давно переориентировалась на иностранную аудиторию, окончательно вернулась к русскому языку в коммуникации с подписчиками.

Напомним, артистка, теперь известная как NK, ранее перевела свой Instagram-аккаунт на испанский язык, однако последние посты написаны на английском и продублированы на русском. В одном из них она желает подписчикам "идти по своему плану и не извиняться за это":

"Я желаю вам любви - не громкой, а настоящей. Желания жить, желания чувствовать, желания создавать свой мир так, как отзывается именно вам. Чтобы хватало сил радовать себя, выбирать себя, идти по своему плану и не извиняться за это. Чтобы было место мечтам и смелости их осуществлять. В конце концов, не гирлянды создают свет - а мы. Изнутри".

В комментариях нашлось место как и поздравлениям певицы, так и осуждению за то, что она вернулась к коммуникации на русском:

"Корчила из себя патриотку и наконец показала, кто она на самом деле".

"Почему ты пишешь на русском?"

"До последнего хотелось верить в вашу адекватность, но писать на русском и английском - это такой жест красноречивый. Вы выделили, какие именно люди для вас важны. Очень жаль".

Как известно, Настя Каменских (NK) уже несколько лет целенаправленно работает над тем, чтобы завоевать международную аудиторию. Еще до начала полномасштабного вторгенння она интегрировала латинские музыкальные мотивы в свои релизы.

После большого нападения на Украину артистка заявила, что даже не допускает возможности продолжать петь на русском. Именно поэтому впоследствии сеть возмутил фрагмент ее выступления в США, где она пела старые песни и говорила, что "существует один язык, который все понимают, это - любовь".

