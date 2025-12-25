Почти на каждом праздничном столе присутствуют салаты с курицей. Куриное мясо простое в приготовлении, имеет нейтральный вкус и гармонирует со множеством продуктов. Таких сочетаний существуют сотни, и каждое приятно удивит гостей.
Мы назвали новые салаты с курицей, которые вы ещё могли не пробовать. Эти рецепты простые в приготовлении и имеют идеальный баланс вкусов. А главное - ещё не приелись, поэтому обязательно произведут фурор за столом. Их можно подать на Рождество, Новый год или вообще без особенного повода.
- Салат с курицей и ананасами с сухариками
- Салат с курицей и грибами
- Салат с копченой курицей и кукурузой
- Вкусный салат с виноградом и курицей
Салат с курицей и ананасами с сухариками
Сочетание сытного мяса и яркого фрукта мы разбавляем хрустящими сухариками и освежающими салатными листьями.
Подготовьте такие продукты:
- 200 граммов ананаса;
- 300 граммов куриного филе;
- 1 столовая ложка масла;
- 100 листьев Айсберг;
- 70 граммов твердого сыра;
- 2 ломтика белого хлеба;
- 2 столовые ложки майонеза;
- перец, соль, специи по вкусу.
Курицу приправьте любимыми специями и отбейте молотком. Обжарьте на масле по 3-4 минуты с каждой стороны, остудите и нарежьте мелким кубиком. Такого же размера сделайте ананас и хлеб. Последний поджарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Сыр натрите на терке, а салат Айсберг промойте и порвите руками.
Смешайте в салатнике все составляющие на салат с ананасом и курицей. Посолите и поперчите по вкусу. Сухарики добавляйте сразу перед подачей на стол, чтобы они не размокли.
Салат с курицей и грибами
Это сытное блюдо такое аппетитное, что им можно наестся даже без гарнира.
Полный список ингредиентов:
- 1 куриное филе;
- 200 граммов шампиньонов;
- 3 столовые ложки масла;
- 3 яйца;
- 120 граммов замороженного горошка;
- 4 столовые ложки майонеза;
- перец, соль, приправы.
Мясо, яйца и горошек отварите до готовности. Разделите филе на волокна. Яйца порежьте кубиком. Шампиньоны промойте, нарежьте пластинами и обжарьте до золотистого цвета на масле. Чтобы салат с курицей получился вкуснее, можно взять белые грибы. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и поставьте в холодильник минимум на час.
Салат с копченой курицей и кукурузой
Из-за корейской моркови салат получается довольно пряным, но овощи сглаживают его остроту.
Возьмите такие ингредиенты:
- 350 граммов вареного мяса;
- 150 граммов морковки по-корейски;
- 2 свежих огурца;
- 200 граммов консервированной кукурузы;
- 100 граммов майонеза;
- 70 граммов сметаны;
- пучок зелени.
Курицу, огурцы нарежьте кубиком, из кукурузы слейте жидкость, порубите зелень. В отдельной миске смешайте майонез со сметаной. Все продукты соедините в салатнике и заправьте салат с копченой курицей сметанно-майонезным соусом. Для подачи посыпьте зеленью.
Вкусный салат с виноградом и курицей
Это блюдо получается очень изысканным и надолго запоминается.
Вам понадобятся следующие продукты:
- 300 граммов филе;
- 1 столовая ложка масла;
- 3 яйца;
- 150 граммов белого винограда;
- 150 граммов сыра;
- 100 граммов грецких орехов;
- 5 столовых ложек майонеза.
Куриное филе приправьте, обжарьте на сковороде с маслом и порежьте кубиком. Яйца сварите вкрутую и натрите на крупной терке, как и сыр. Орехи порубите и обжарьте без масла пару минут. Виноград очистите от косточек (если есть) и разрежьте на половинки.
Салат с виноградом и сыром и курицей можно подавать смазанными майонезом слоями (курица - яйца - орехи - сыр - виноград), либо просто смешать все продукты.