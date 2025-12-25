Сытные и простые салаты подойдут и на праздник, и на каждый день.

Почти на каждом праздничном столе присутствуют салаты с курицей. Куриное мясо простое в приготовлении, имеет нейтральный вкус и гармонирует со множеством продуктов. Таких сочетаний существуют сотни, и каждое приятно удивит гостей.

Мы назвали новые салаты с курицей, которые вы ещё могли не пробовать. Эти рецепты простые в приготовлении и имеют идеальный баланс вкусов. А главное - ещё не приелись, поэтому обязательно произведут фурор за столом. Их можно подать на Рождество, Новый год или вообще без особенного повода.

Салат с курицей и ананасами с сухариками

Сочетание сытного мяса и яркого фрукта мы разбавляем хрустящими сухариками и освежающими салатными листьями.

Подготовьте такие продукты:

200 граммов ананаса;

300 граммов куриного филе;

1 столовая ложка масла;

100 листьев Айсберг;

70 граммов твердого сыра;

2 ломтика белого хлеба;

2 столовые ложки майонеза;

перец, соль, специи по вкусу.

Курицу приправьте любимыми специями и отбейте молотком. Обжарьте на масле по 3-4 минуты с каждой стороны, остудите и нарежьте мелким кубиком. Такого же размера сделайте ананас и хлеб. Последний поджарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Сыр натрите на терке, а салат Айсберг промойте и порвите руками.

Смешайте в салатнике все составляющие на салат с ананасом и курицей. Посолите и поперчите по вкусу. Сухарики добавляйте сразу перед подачей на стол, чтобы они не размокли.

Салат с курицей и грибами

Это сытное блюдо такое аппетитное, что им можно наестся даже без гарнира.

Полный список ингредиентов:

1 куриное филе;

200 граммов шампиньонов;

3 столовые ложки масла;

3 яйца;

120 граммов замороженного горошка;

4 столовые ложки майонеза;

перец, соль, приправы.

Мясо, яйца и горошек отварите до готовности. Разделите филе на волокна. Яйца порежьте кубиком. Шампиньоны промойте, нарежьте пластинами и обжарьте до золотистого цвета на масле. Чтобы салат с курицей получился вкуснее, можно взять белые грибы. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и поставьте в холодильник минимум на час.

Салат с копченой курицей и кукурузой

Из-за корейской моркови салат получается довольно пряным, но овощи сглаживают его остроту.

Возьмите такие ингредиенты:

350 граммов вареного мяса;

150 граммов морковки по-корейски;

2 свежих огурца;

200 граммов консервированной кукурузы;

100 граммов майонеза;

70 граммов сметаны;

пучок зелени.

Курицу, огурцы нарежьте кубиком, из кукурузы слейте жидкость, порубите зелень. В отдельной миске смешайте майонез со сметаной. Все продукты соедините в салатнике и заправьте салат с копченой курицей сметанно-майонезным соусом. Для подачи посыпьте зеленью.

Вкусный салат с виноградом и курицей

Это блюдо получается очень изысканным и надолго запоминается.

Вам понадобятся следующие продукты:

300 граммов филе;

1 столовая ложка масла;

3 яйца;

150 граммов белого винограда;

150 граммов сыра;

100 граммов грецких орехов;

5 столовых ложек майонеза.

Куриное филе приправьте, обжарьте на сковороде с маслом и порежьте кубиком. Яйца сварите вкрутую и натрите на крупной терке, как и сыр. Орехи порубите и обжарьте без масла пару минут. Виноград очистите от косточек (если есть) и разрежьте на половинки.

Салат с виноградом и сыром и курицей можно подавать смазанными майонезом слоями (курица - яйца - орехи - сыр - виноград), либо просто смешать все продукты.

