Нострадамус сделал 4 пугающих предсказания на 2026 год: среди них война и смерть 'великого'

Французский астролог Нострадамус может многое рассказать, когда речь заходит о предсказании будущих событий. Следующий год не станет исключением. Мыслитель XVI века полагал, что на наших глазах развернется ряд ужасающих событий.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Все свои предсказания Нострадамус зашифровал в катренах (четверостишиях), в которых скрыт исход мировых событий. Многие из них вошли в его труд 1555 года "Пророчества" (Les Prophéties), содержащий не менее 942 катренов, пишет Mirror.
Семь месяцев великой войны
Конкретное четверостишие гласит: "Семь месяцев великой войны, люди погибли от злодеяний / Руан, Эврё, Король не подведет".
Этот стих легко соотнести с войной в России и Украине. Некоторые утверждают, что Нострадамус уже точно предсказывал войны в прошлом, написав: "В двух городах будут бедствия, каких никогда не видели".
Считается, что так он предвидел сброс американских ядерных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны.
Огромный рой пчел
Одно из самых фантастических предсказаний Нострадамуса звучит так: "Огромный рой пчел поднимется ночной засадой". Некоторые полагают, что это может произойти в следующем году, так как эта строка привязана к числу 26.
Однако неясно, что именно могут символизировать пчелы, поскольку маловероятно, что настоящие насекомые способны нанести какой-либо реальный ущерб "засадой".
Знаменитость, пораженная молнией
Согласно 26-му стиху I Центурии, Нострадамус говорит: "Великий человек будет сражен средь бела дня ударом молнии". Под "великим человеком" может подразумеваться кто угодно: от члена королевской семьи или мирового лидера до знаменитости.
Ясно одно: этот человек будет убит молнией при дневном свете. Возможно, в 2026 году нас ждет гроза прямо на красной дорожке?
Швейцария наполнится кровью
Это предсказание особенно кровавое и может быть привязано к точному современному месту. Его зловещая строка гласит: "Из-за милости, которую окажет город... Тичино переполнится кровью...".
Прекрасный италоязычный регион Швейцарии ожидает кровавый прогноз. Кровь может символизировать массовую гибель людей, эпидемию чумы, охватившую этот район, или какое-то стихийное бедствие.
Ранее УНИАН сообщал, что Ванга оставила 6 тревожных предсказаний на 2026 год.