Нострадамус сделал 4 пугающих предсказания на 2026 год: среди них война и смерть 'великого'

Мистик XVI века Мишель Нострадамус оставил после себя сотни зашифрованных катренов. На 2026 год провидец предсказал ряд драматических событий.

Французский астролог Нострадамус может многое рассказать, когда речь заходит о предсказании будущих событий. Следующий год не станет исключением. Мыслитель XVI века полагал, что на наших глазах развернется ряд ужасающих событий.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Все свои предсказания Нострадамус зашифровал в катренах (четверостишиях), в которых скрыт исход мировых событий. Многие из них вошли в его труд 1555 года "Пророчества" (Les Prophéties), содержащий не менее 942 катренов, пишет Mirror.

Видео дня

Семь месяцев великой войны

Конкретное четверостишие гласит: "Семь месяцев великой войны, люди погибли от злодеяний / Руан, Эврё, Король не подведет".

Этот стих легко соотнести с войной в России и Украине. Некоторые утверждают, что Нострадамус уже точно предсказывал войны в прошлом, написав: "В двух городах будут бедствия, каких никогда не видели".

Считается, что так он предвидел сброс американских ядерных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Огромный рой пчел

Одно из самых фантастических предсказаний Нострадамуса звучит так: "Огромный рой пчел поднимется ночной засадой". Некоторые полагают, что это может произойти в следующем году, так как эта строка привязана к числу 26.

Однако неясно, что именно могут символизировать пчелы, поскольку маловероятно, что настоящие насекомые способны нанести какой-либо реальный ущерб "засадой".

Знаменитость, пораженная молнией

Согласно 26-му стиху I Центурии, Нострадамус говорит: "Великий человек будет сражен средь бела дня ударом молнии". Под "великим человеком" может подразумеваться кто угодно: от члена королевской семьи или мирового лидера до знаменитости.

Ясно одно: этот человек будет убит молнией при дневном свете. Возможно, в 2026 году нас ждет гроза прямо на красной дорожке?

Швейцария наполнится кровью

Это предсказание особенно кровавое и может быть привязано к точному современному месту. Его зловещая строка гласит: "Из-за милости, которую окажет город... Тичино переполнится кровью...".

Прекрасный италоязычный регион Швейцарии ожидает кровавый прогноз. Кровь может символизировать массовую гибель людей, эпидемию чумы, охватившую этот район, или какое-то стихийное бедствие.

Ранее УНИАН сообщал, что Ванга оставила 6 тревожных предсказаний на 2026 год.

Вас также могут заинтересовать новости: