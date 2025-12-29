Правительство Италии одобрило указ о новом пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Правительство Италии одобрило указ о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что это 11-е продление итальянской помощи Украине. Указ был утвержден несмотря на оппозицию правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной помощи Киеву.

"Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - прокомментировала решение премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Напомним, что 1 декабря правительство Италии опубликовало межведомственный декрет, который свидетельствует о передаче Украине 12-го по счету пакета военной помощи. Было указано, что речь идет о безвозмездной "передаче правительственным органам Украины военных средств, материалов и оборудования, указанных в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил" Италии.

Италия поддержит энергетическую инфраструктуру Украины - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони поддержку энергетической инфраструктуры Украины оборудованием. Украинский лидер заявлял, что Рим пришлет оборудование совсем скоро.

По словам Зеленского, Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Президент отметил, что идет совместная работа в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала.

