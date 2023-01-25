Оккупанты решили проверить прочность оборонительных позиций одного из пограничных подразделений - большинство врагов ликвидировано.

В бою за Бахмут пограничники уничтожили штурмовое подразделение оккупантов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В сообщении сказано, что десяток российских оккупантов решили проверить прочность оборонительных позиций одного из пограничных подразделений. "Что ж, проверили. Огневой налет от наших минометчиков не замедлил последовать. Пограничники, под прикрытием обстрела, приблизились к противнику и ликвидировали большинство подразделения оккупантов", - говорится в сообщении.

В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сказано, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери.

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На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

Война в Украине - актуальное

Сегодня стало официально известно о том, что ВСУ оставили Соледар, где российская армия сточила уже не одно подразделение о броню украинских военных.

Вместе с тем ВСУ остаются в Бахмуте, пока в городе есть условия его удерживать.

Накануне СМИ узнали о просьбе Вашингтона к Киеву оставить кровопролитные бои на Донбассе и сосредоточиться на освобождении юга. Но Зеленский не готов отказаться от Бахмута.

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