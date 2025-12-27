В 2026 году некоторые украинские мужчины получат временное освобождение от мобилизации.

В ноябре 2025 года в Украине прошла важная реформа - теперь отсрочка от мобилизации выдается в приложении Резерв +. Оформлять её по новым правилам можно онлайн или в центре административных услуг, а продлеваться статус будет автоматически.

Мы разобрались, кому полагается отсрочка в Резерв+ с 1 января 2026, изменятся ли какие-то правила и кто потеряет освобождение от мобилизации.

Кому дается отсрочка от мобилизации в 2026 году

Список оснований для освобождения от призыва содержится в 23 статье Закона Украины №3543. На данный момент нет информации о том, что в 2026 году этот перечень изменят. Вероятно, в январе он останется таким же.

Видео дня

В частности, от обязательного призыва освобождены забронированные сотрудники. Бронь от мобилизации получают работники критической сферы с зарплатой выше определенного значения.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья предоставляется людям с инвалидностью не зависимо от группы, а также тяжело больным мужчинам, которых врачебная комиссия признала непригодными к службе. Ранее мы писали, с какими болезнями не мобилизуют.

Также существует отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам для многодетных, приемных, одиноких отцов, а также тех, кто имеет ребенка с инвалидностью. Не подлежат призыву украинцы, которые побывали в плену, либо чьи близкие погибли или пропали без вести из-за боевых действий и/или посмертно награждены званием "Герой Украины".

Мужчинам, чьи родители, жена или другие родные нуждаются в постоянном уходе, предоставляется отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью, но только если уход не могут совершать другие близкие родственники.

Отсрочка для студентов в Украине сейчас предоставляется независимо от возраста, но только если мужчина получает первое последовательное высшее образование на дуальной или дневной форме.

Также от мобилизации по закону освобождены депутаты, дипломаты судьи, некоторые чиновники и госслужащие.

Не стоит путать основания для отсрочки и для пересечения границы. К примеру, украинских студентов не призывают без согласия, но при этом они не могут выехать из Украины.

Как получить отсрочку от мобилизации в 2026 году

В январе мужчинам больше не придется обращаться в ТЦК с пачкой документов. Теперь оформить освобождение от мобилизации можно прямо в смартфоне через Резерв+. Система проверит информацию о гражданине из базы данных "Оберіг", и если основания для отсрочки подтвердятся, то ее оформят онлайн.

Украинцам, которые не имеют смартфона или чьи документы не оцифрованы, нужно обращаться в центр предоставления административных услуг со всеми необходимыми бумагами. Сотрудники ЦПАУ передадут информацию в ТЦК, где в течение 7 дней должны принять решение о предоставлении или отказе.

После оформления отсрочки мужчина сможет следить за ней в Резерв+, а также загрузить соответствующий документ на телефон или распечатать. Статус выдается на 6 месяцев, но для большинства категорий он продлевается автоматически. Если же этого не случилось, рекомендуется как можно скорее обратиться в ЦПАУ.

Кто теряет право на отсрочку

От мобилизации могут не освободить мужчин, которые не имеют полного пакета документов, подают поддельные или ошибочные бумаги. Студенты не получат отсрочку, если получают второе, третье и так далее образование. Непригодные по состоянию здоровья мужчины могут быть признаны пригодными снова, если медкомиссия зафиксирует улучшение самочувствия.

В каких случаях не дают отсрочку также нужно знать многодетным, одиноким и приемным отцам. Это возможно, если мужчина имеет долги по алиментам, или если ребенок достиг совершеннолетия. Исключение составляют семьи с совершеннолетними детьми с 1 или 2 группой инвалидности - если отец их содержит, то получит отсрочку. Также отсрочки нет у отцов двух детей, если жена беременна третьим.

Вас также могут заинтересовать новости: