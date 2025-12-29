Не ограничивает мобилизацию: Сырский рассказал, сколько военных смогут дать отпор РФ в случае повторного нападения

Также главком прокомментировал идею так называемого отвода войск, в частности из Донецкой области и из ряда других регионов.

Численность военнослужащих наших Вооруженных Сил в мирное время, которая есть в "мирном плане" США, действительно гарантирует нам отпор вооруженной агрессии в случае ее возобновления. Такое мнение высказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу".

По его мнению, эта цифра гарантирует Украине плановый процесс мобилизации.

"То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные показатели и возможности сохраняются. Сначала нам предлагали уменьшить количество наших военнослужащих до 600 тысяч. Но как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворяет", - сказал он.

Также главком прокомментировал идею так называемого отвода войск, в частности из Донецкой области и из ряда других регионов.

"Мы люди военные, наша главная задача - защищать страну. Поэтому, конечно, в этих переговорах участвуют и наши военные, прежде всего начальник Генштаба Андрей Гнатов. Сам ход этих переговоров контролирует руководство нашего государства. Я думаю, что все эти вопросы еще неоднократно будут поднимать и обсуждать. Решение будут принимать обоснованно. Это лишь один из вариантов", - добавил Сырский.

Как решить проблему СЗЧ - мнение Сырского

По мнению главкома, решение проблемы самовольного оставления частей в Украине - это комплекс общегосударственных мероприятий. Он считает, что военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную.

