Посевной календарь на 2026 год - полезный инструмент для каждого садовода. Он определяет удачные и неблагоприятные дни месяца для работы на участке по фазе Луны. Даже в середине зимы фермеры не сидят без дела - в январе пора сажать рассаду и готовиться к следующему сельскохозяйственному сезону.

Лунный посевной календарь на январь

Наши предки давно заметили, что фаза и положение Луны непосредственно влияет на то, как будут приживаться и расти растения.

К примеру, если выбрать для работы дни, которые рекомендует лунный посевной календарь, то семена дадут крепкие всходы, быстро вырастут и в будущем будут выделяться высокой урожайностью.

Если же пренебречь этими советами, то можете не надеяться на хороший урожай. Растения вырастут слабыми и больными, плоды на них получатся мелкими, а любые процедуры закончатся провалом. Также в расписании фермера есть нейтральные дни, когда Луна не оказывает влияния на живые организмы.

Самыми удачными днями января для фермеров будут 4-6, 9-13, 21-23, 27, 31 число. Неблагоприятные даты, в которые не следует трогать растения, это 1-3, 8, 15-19, 24-26, 30 января. Остальные дни посевной календарь 2026 считает нейтральными - можно сеять и пересаживать растения при потребности, но выдающегося результата ждать не стоит.

Что посадить в январе из овощей и цветов

В открытом грунте в январе в Украине ничего не выращивают - даже при нынешних мягких украинских зимах сейчас слишком холодно. Но можно накрыть виноград, персик и розы при усилении морозов.

Однако в середине зимы пора высаживать рассаду медленно растущих овощей. Тогда к марту-апрелю они достаточно подрастут для пересадки на огород. Список того, что посадить в январе на рассаду, включает такие овощи:

баклажаны;

сладкий и острый перец;

сельдерей;

капуста;

томаты.

Также сеять в контейнеры можно цветы с долгим вегетационным периодом: гвоздику Шабо, бегонии, петунии, примулы, лобелии, дельфиниум. Однако при посадке в январе их нужно подсвечивать фитолампой по вечерам из-за короткого светового дня.

Также посевной календарь на январь советует заняться стратисфакцией семян. Это прием, когда смешанный с субстратом материал помещают на несколько месяцев в холодильник для закалки. Такую процедуру проводят с семенами многолетних цветов и плодовых деревьев.

