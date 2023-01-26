В России Ситавичуса похоронили с геройскими почестями.

ВСУ ликвидировали наемника "ЧВК Вагнера" Александра Ситавичуса. В Росии он был осужден к 21 году колонии за тройное убийство, сообщает издание "Кавказ. Реалии".

Вместо того, чтобы еще 16 лет отбывать срок, Ситавичус отправился на войну в Украину в рядах "вагнеровцев".

По сообщению СМИ, в 2014 году он участвовал в аннексии Крыма и даже получил медаль от Шойгу и письмо от Путина.

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До 2017 года Ситавичус был атаманом хуторского казачьего общества, но в 2017 году сложил полномочия в связи с длительным отсутствием – Ситавичус участвовал в войне на Донбассе.

Во время новогоднего застолья в России боевик расстрелял из автомата посетителя кафе "Огонек" и ди-джея. Выйдя на улицу, он выстрелил в сидевшего в автомобиле незнакомого ему человека, который также впоследствии умер.

Преступление Ситавичуса тогда оправдывали его "братья-казаки", мол, мужчина мстил за изнасилования девушки "представителями местной этнической преступной группировки".

В России Ситавичуса похоронили с геройскими почестями. На похоронах включили гимн РФ и привезли юнармейцев.

Потери России в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 26 января защитники "откобзонили" еще 780 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 123 860 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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