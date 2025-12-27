Адвокат объяснил, какие есть важные факторы оформления таких выплат.

Пенсия в связи с потерей кормильца часто становится предметом споров между родственниками. Адвокат юридической компании "Сеть права" Андрей Дзись и пенсионный адвокат Евгений Мастюгин в комментарии УНИАН объяснили, как по закону начисляется пенсия в связи с потерей кормильца в Украине и что может играть роль, если на пенсию в связи с потерей кормильца одновременно претендуют несколько родственников.

Какая пенсия в связи с потерей кормильца - когда начинает начисляться

Пенсионный адвокат Евгений Мастюгин говорит, что нетрудоспособные члены семьи умершего (не обязательно пенсионера), которые находились на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Это отдельный вид пенсии, поэтому если нетрудоспособный член семьи имеет право на пенсию на других основаниях, то может выбрать один из видов пенсии по своему усмотрению, в том числе и пенсию в связи с потерей кормильца.

Такая пенсия назначается в размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями.

По словам Андрея Дзись, если заявление подано в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца, пенсия назначается с даты смерти. Если обращение подано по истечении 12 месяцев, пенсия начисляется только со дня подачи заявления, без компенсации за прошлый период.

Он отметил, что это - одно из самых распространенных оснований для потери части выплат, ведь закон не предусматривает автоматического назначения пенсии - инициатива всегда лежит на родственниках.

Кому начислится пенсия в связи с потерей кормильца - кто имеет право

Пенсионный адвокат Евгений Мастюгин перечислил категории лиц, которым может быть назначена пенсия в связи с потерей кормильца - детям и другим нетрудоспособным членам семьи:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет. При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца;

дети, которые учатся на дневной форме в школах, профтехучилищах или учреждениях высшего образования сохраняют право на выплаты до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет. Это право также сохраняется во время перерыва между образованием, если он не превышает четырех месяцев. Дети-сироты имеют право на выплаты до 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и заняты уходом за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

Адвокат уверен, что при расчете такой пенсии должны быть выполнены условия украинского законодательства, то есть подтверждение пребывания на иждивении (кроме детей) и наличие статуса нетрудоспособного члена семьи, обращение за назначением пенсии.

Андрей Дзись, в свою очередь, добавляет, что если лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца, несколько, выплаты назначаются каждому отдельно, а не кому-то одному "по очередности". Эксперт акцентирует внимание на принципиальности этого аспекта: "Право каждого оценивается индивидуально, в соответствии с требованиями закона", - подчеркнул юрист.

Кроме того, он напомнил, что для получения пенсии не обязательно быть прописанным вместе с умершим. По словам адвоката, закон не содержит требования об обязательной совместной регистрации места жительства. В соответствии со статьей 36 Закона №1058-IV, ключевым является факт содержания или совместного проживания, а не формальная "прописка".

Дзись добавляет, что совместная регистрация может быть доказательством, но не единственным. Факт содержания может подтверждаться:

справками органов местного самоуправления,

актами обследования материально-бытовых условий,

финансовыми документами,

показаниями свидетелей,

решением суда.

"На практике Пенсионный фонд часто формально ориентируется на прописку, но такая позиция не всегда соответствует закону и может быть успешно обжалована", - отметил специалист.

Брак и пенсия в связи с потерей кормильца - нюансы

Дзись также объяснил, влияет ли брак на право получать такие выплаты. По его словам, это один из самых жестких моментов пенсионного законодательства. "Согласно статье 36 Закона №1058-IV, право на пенсию имеет только официальный муж или жена", - ответил адвокат.

Поэтому, если брак не был зарегистрирован или был расторгнут до смерти - права нет.

"Закон не предусматривает исключений даже в случае фактического совместного проживания или материальной поддержки после развода. Пенсионный фонд в таких случаях действует формально, и судебная практика подтверждает правомерность такой позиции", - рассказывает юрист.

Дополнительно он рассказал, может ли быть назначена пенсия в связи с потерей кормильца, если официонного брака не было - только гражданский. По мнению эксперта, гражданское сожительство не признается основанием для назначения пенсии в связи с потерей кормильца. Несмотря на нормы Семейного кодекса Украины относительно совместного проживания, пенсионное законодательство не отождествляет гражданский брак с зарегистрированным.

По словам Андрея Дзись, Пенсионный фонд и суды исходят из прямой нормы Закона №1058-IV, где отсутствие государственной регистрации брака равно отсутствию права на пенсию.

"Это одна из самых болезненных категорий дел, где даже полная финансовая зависимость не дает юридического результата", - подчеркнул он, добавив, что право на пенсию в связи с потерей кормильца имеет только официальный супруг или супруга, и это подтвердил Верховный суд.

Может ли пенсия в связи с потерей кормильца быть выплачена родителям умершего

По словам юриста, пенсия в связи с потерей кормильца может выплачиваться родителям умершего, на содержании которого они находились, и это возможно, но только при условии соблюдения нескольких критериев:

родители являются нетрудоспособными (пенсионный возраст или инвалидность);

они находились на иждивении умершего или получали от него постоянную материальную помощь;

помощь была основным или существенным источником их существования.

Сам факт родственной связи, говорит Дзись, не является достаточным. Также в большинстве случаев ПФУ требует документального подтверждения, а при его отсутствии - установления факта содержания в судебном порядке.

справка Андрей Дзись Адвокат по пенсионному обеспечению Более 7 лет Андрей Дзись занимается юридической деятельностью. Из них 4 года работы прошли в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области. Более 3 лет работает адвокатом в сфере административного и гражданского, трудового судопроизводства. Основное направление деятельности - перерасчет пенсии для всех категорий граждан. В 2025 году благодаря Андрею Дзисю Верховная Палата Верховного суда признала, что индексацию пенсий в 2021-2024 годах проводили неправильно. Теперь все пенсионеры имеют право на перерасчет индексации за соответствующие годы.

справка Мастюгин Евгений Адвокат Имеет многолетний опыт в пенсионном праве и сотни успешно назначенных и пересчитанных пенсий, как добровольно, так и через суд. Специализируется на юридическом сопровождении назначения и перерасчета пенсий различных категорий, включая специальные и льготные. Расчета стажа, доходов, сбор документов и подача в Пенсионный фонд или суд.

