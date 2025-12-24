Не забудьте поздравить родных и близких в канун Рождества.

Ежегодно православные украинцы отмечают Святую Вечерю и Рождество. В 2023 году украинская церковь перешла на новый календарь и даты этих обоих праздников сдвинулись.

По новому стилю Рождество мы теперь празднуем 25 декабря, а Сочельник, соответственно, выпадает на 24 декабря. На Святую Вечерю, согласно украинским традициям, принято собираться всей семьей. На стол подают 12 постных блюд, а пробовать вкусную еду начинают с появлением первой звезды на небе.

В этот светлый день стоит не забыть пожелать родным что-то приятное и отправить красивую открытку с Сочельником тем, кто сейчас далеко.

Видео дня

Открытки и поздравления с Сочельником

Мы подобрали для вас теплые поздравления с Сочельником, которые можно скопировать и отправить своим близким.

С Сочельником! Пусть этот особый момент наполнит дом теплом, согласием и тихой радостью. Пусть за столом соберутся самые дорогие, а сердце почувствует настоящее чудо Рождества. Желаю мира в душе, света в мыслях и веры, которая делает жизнь легче.

***

Искренне поздравляю с Сочельником! Пусть этот день принесет уют, которого так не хватает в эти сложные времена. Пусть в твою жизнь войдет добро, спокойствие и любовь, согревающая даже в самую холодную зиму. Пусть Вифлеемская звезда освещает твою дорогу и бережет твою семью.

***

С Сочельником 2025! Пусть в этот вечер сердце станет спокойнее, мысли - светлее, а дом - теплее. Желаю, чтобы первая звезда принесла благословение, мир и начало добрых перемен в твоей жизни. Пусть ангелы стоят на страже вашего спокойствия весь год.

***

Поздравляю с Сочельником! Пусть этот вечер будет наполнен искренностью, добром и светом, чтобы в доме царили радость и взаимопонимание. Желаю, чтобы Рождественское чудо подарило тебе силы и вдохновение на весь грядущий год.

***

С Сочельником поздравляю тебя! Пусть рядом будут те, с кем по-настоящему хорошо и тепло. Желаю, чтобы в твою жизнь приходили только добрые вести и щедрые благословения, а Спаситель всегда оберегал от зла. Пусть свет Рождества наполнит душу верой и новыми надеждами.

Вас также могут заинтересовать новости: