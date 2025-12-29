Астролог озвучила перечень запрещенных для дарения вещей.

Каждый человек, который хочет сделать приятно своим близким людям и порадовать родных, думает, что подарить маме на Новый год, бабушке, папе, мужу и другим родственникам. Кроме того, некоторые поздравляют и друзей и знакомых. Таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini в комментарии УНИАН объяснила, что нельзя дарить на Новый год Красного Огненного Коня, чтобы не разозлить символ года.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По словам эксперта, есть категория подарков, которые нельзя дарить на любые праздники - это колючие предметы или те, которыми можно что-то резать. Речь идет, в частности, о столовых наборах, в которых есть вилки и ножи, наборы для шитья с иглами и ножницами. Не стоит дарить даже сувенирные ножи или сабли. А еще плохой подарок - броши. Эти все предметы ни в коем случае нельзя дарить, потому что они символизируют прерывание связи, "колючие" слова, такие подарки рассорить людей.

Также не нужно дарить зеркало. Это такой довольно интимный подарок, и человек должен сам себе покупать зеркало, чтобы оно имело чистую энергетику.

Что нельзя дарить на этот Новый год - перечень

Natalis Domini говорит, что выбирая подарки на Новый год 2026, нужно опираться на свойства энергетики символа будущего года - Огненной Лошади:

"Энергетика следующего года будет активная, пробуждающая, такая, что направляет к определенному действию, к примеру, к переезду, открытию собственного бизнеса или покупке новой машины".

Именно поэтому, по мнению таролога, нельзя дарить то, что сдерживает, к чему-то привязывает, в частности, к дому, несет энергетику земли и вообще то, что мешает человеку двигаться дальше. Например, речь идет о таких вещах:

Галстуки.

Пояса.

Браслеты.

Кастрюли.

Вазоны.

Большие статуэтки.

Специалист добавила, что нельзя дарить мужчине на Новый год часы, поскольку это такая вещь, которая ограничивает время, "запихивает его в рамки". Впрочем, и для человека женского пола такой подарок будет недавним. Natalis Domini предостерегает, что большие часы могут вытягивать энергетику дома. Лучше, если человек часы купит себе сам.

Не надо дарить то, что подчеркивает теневую сторону Огненной Лошади - агрессивность. К примеру, не следует дарить любое огнестрельное оружие, потому что оно несет агрессивную и разрушительную энергетику.

Кроме того, какие подарки нельзя дарить на Новый год, эксперт перечислила несколько удачных вещей - их не запрещено дарить. Стихия символа следующего года - огонь, поэтому можно презентовать то, что будет светить, дарить свое тепло. Очень хороший подарок на Новый год 2026 - набор свечей. Еще можно подарить небольшой светильник или какие-то вещи, необходимые для камина, но обратите внимание на то, чтобы они не были острыми или слишком большими.

Также хорошим подарком будет подкова (символизирует удачу и благополучие и счастье) - она может быть как старинная, так и новая. Раньше подковы закапывали под углы дома на удачу, а потом вешали над дверью. Если над дверью нет места, эту вещь можно повесить напротив двери. Но стоит заметить, что концы подковы должны быть направлены вверх, и тогда она напоминает наполненную чашу, и это символизирует то, что удача сохраняется.

Можно дарить средства для волос, поскольку лошади славятся своей пышной гривой.

