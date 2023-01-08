Российского военного ликвидировали одним выстрелом.

Российский военный фактически зашел на позиции украинского снайпера и был уничтожен. Кадры ликвидации оккупанта показали защитники из 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода.

Судя по оперативному видео, россиянин случайно попал под снайперский прицел. Когда же понял, что забрел на вражескую территорию, отошел, прихватил лопату и снова выдвинулся на ВСУ.

Вот только на этот раз оккупант прихватил еще и нескольких товарищей. Захватчик не придумал ничего лучше, как угрожать лопатой противнику с винтовкой.

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Наконец российского военного ликвидировали одним выстрелом.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 111 170 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

На войне были, в том числе, ликвидированы гонщик белой Лады, коррупционер из министерства Шойгу, военный преступник, участвовавший еще в боях за Дебальцево.

Некоторые оккупанты уже научились прятаться от украинских дронов, притворяясь мертвыми на поле боя.

Кроме того, в Донецке под обстрел во время гулянки попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по базе мобилизованных в Макеевке. Потери, по разным данным, составляют от сотни до нескольких сотен российских оккупантов.

На днях стало известно о ликвидации российского "терминатора".

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