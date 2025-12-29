РФ провалила задачу по морской блокаде Украины, хотя захватила 82% побережья, - эксперт

По словам Рыженко, большая часть Черного моря сейчас - это "серая" зона.

Российские оккупанты захватили 82 процента морского побережья Украины. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Андрей Рыженко, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (2004-2020 годы).

Говоря о ситуации на море, он отметил, что большая часть Черного моря сейчас - это "серая" зона. Особенно это касается северо-западной его части.

"В начале войны перед Россией на море стояло три основные задачи: высадка десанта и захват наших территорий, блокада судоходства в наши порты и нанесение ракетных ударов вглубь территории Украины, чтобы захватывать наши территории и в дальнейшем. Сейчас из этих трех задач они выполняют, возможно, полторы", - сказал Рыженко.

По его словам, для врага практически полностью нивелирована возможность десантных операций. Он пояснил, что имеющиеся у врага десантные корабли уязвимы даже в условиях охраны другими боевыми кораблями.

"До нашего побережья они фактически не дойдут", - отметил экс-заместитель начальника штаба.

Также Рыженко отметил, что Россия потеряла много возможностей для нанесения ракетных ударов с моря. Он напомнил, что во время последней атаки оттуда было запущено не менее четырех "Калибров", впрочем это небольшое количество по сравнению с тем, которое россияне запускали два-три года назад.

Также эксперт рассказал, что россияне провалили и свою же задачу по блокированию судоходства: "Ситуация такова, что противник находится в режиме так называемого "операционного сковывания". В море он выходит очень нечасто и даже пребывание в самих пунктах базирования, включая Новороссийск, становится для него все более и более опасным", - сказал Рыженко.

В то же время он подчеркнул, что россияне захватили значительную часть морского побережья Украины:

"Противник держит захваченным 82 процента нашего побережья. Оно под его контролем и, к сожалению, с сентября 2022 года эта цифра не меняется. Поэтому много надо еще сделать".

Впрочем, Рыженко отметил и позитив. В частности, стабильную работу зернового коридора, которая продолжается с августа-сентября 2023 года. Он отметил, что зерновой коридор работает бесперебойно, несмотря на постоянные атаки противника по Одессе.

"Перевезен достаточно серьезный объем груза, речь идет о порядка 100 миллионов тонн. Думаю, что до конца года эта цифра будет уточнена. Это позволяет проводить экспорт-импорт из наших портов и подпитывать нашу экономику", - отметил он.

Атаки по Одессе

Как сообщал УНИАН, ранее из-за массированных атак российской армии по порту "Южный" в Одесской области произошла утечка растительного масла в Черное море.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак тогда заявил, что растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов и может привести к их гибели.

