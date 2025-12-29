Православный праздник сегодня в народе называют Анисья.

30 декабря по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают святую Анисию Солунскую, погибшую за веру во Христа. Этот день окружен особыми традициями, приметами и запретами, от которых, согласно поверьям, зависит благополучие. О них, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают верующие, придерживающиеся старого календарного стиля, рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в новом православном календаре

30 декабря православные отмечают день памяти святой великомученицы Анисии Солунской (по староцерковному календарю вспоминать святую будут 12 января).

Анисия жила на рубеже III-IV веков во времена правления императора Максимиана. Она была родом из зажиточной христианской семьи в Салониках, отличалась благочестием и мудростью. Когда родители умерли, девушка раздала имущество нуждающимся и посвятила жизнь посту и молитве.

Видео дня

Как-то, когда в городе проходило языческое торжество, Анисия шла в храм. По дороге ее остановил воин и хотел снять с нее покров, но девушка оказала сопротивление. Он разгневался и ударил Анисию мечом. Девушку похоронили христиане, а на месте ее гибели построили молельню. Мощи святой хранятся в базилике святого Димитрия в Салониках.

***

Кого еще почитают в этот день согласно новому церковному календарю:

священномученика Зотика, пресвитера;

апостола от 70-ти Симона, епископа Бострийского;

мученика Филетера Никомидийского;

преподобную Феодору Кесарийскую,

а также преподобную Феодору Константинопольскую.

Православный праздник сегодня в старом церковном календаре

По старому стилю православной церкви в Украине сегодня почитают пророка Даниила, а также святых Анании, Назария и Мисаила - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем стоит помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Считается, что святая Анисия Солунская помогает при болезнях желудка - к ней обращаются с молитвами о выздоровлении, а также просят защиты и здоровья для детей.

В народе день прозвали Анисья, Анисьин день и издавна связывают его с гостеприимством и щедрыми застольями. Сегодня принято ходить в гости к родственникам, принимать гостей и накрывать богатый стол. Стараются приготовить блюда из свинины, птицы и грибов. Свинина на праздничном столе имеет особый смысл - она считается символом непрерывности жизни, а тот, кто попробует свинину в последние дни уходящего года, символически оставляет все беды в прошлом.

Морозы на Анисью в народе связывают с активностью нечисти и советуют быть осторожнее, избегать встреч с незнакомцами и соблюдать защитные обычаи. Наряду с церковными молитвами существуют в этот день и народные способы исцеления: по поверьям, если вечером выйти на перекресток и громко назвать имя больного человека, то он вскоре выздоровеет. Верят также, что монета в кармане на Анисью защищает от безденежья в наступающем году.

Церковь сегодня, как и в другой день, не одобряет ссор, лени, сквернословия, осуждает жадность, зависть, сплетни и желание мстить. Нельзя отказывать в помощи ближним.

По народным поверьям, в Анисьин день не следует заниматься шитьем, вязанием. Особенно дурной приметой считается поднимать предметы с земли, в том числе на перекрестках. Также в этот день не следует принимать подарки от незнакомых или малознакомых людей.

Погодные приметы на 30 декабря

По погоде в конце года судят о ней в дальнейшем, а также каким будет лето:

деревья стоят в инее - сильных морозов в ближайшие дни не будет;

метель поднялась - летом будет много пчел;

снег идет с самого утра - к дождливому лету;

ветер с юга - лето будет теплым;

воробьи расчирикались - к скорому потеплению.

Считается, что какая погода установится 30 декабря, таким, по поверьям, будет и май.

Вас также могут заинтересовать новости: