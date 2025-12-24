Сочельник - один из самых волшебных вечеров, когда принято всей семьей собираться за праздничным столом. Навечерие Рождества Христова по новому стилю в Украине отмечают 24 декабря. Особое внимание в этот день уделяется 12 блюдам - они символизируют достаток, здоровье и благополучие на весь следующий год, а каждое угощение несет свой смысл. Рассказываем, какие блюда готовят на Сочельник в Украине.
Меню на Сочельник - что приготовить на праздничный стол
Блюда на Сочельник 24 декабря должны быть постными, поскольку до праздника Рождества длится пост. То есть, никакого мяса, молочных продуктов или яиц на столе или в составе блюд быть не может, но рыба разрешается. Всего угощений должно быть двенадцать - ранее мы уже рассказывали, что символизируют 12 блюд на Рождество и Сочельник.
Итак, что входит в 12 блюд на Сочельник:
- кутья - это каша из вареной пшеницы (в традиционном исполнении) или ячменя или риса с добавлением мака, орехов и изюма;
- узвар - напиток (компот) из сухофруктов, например, яблок, груш, слив, вишни, игогда добавляют изюм;
- среди 12 постных блюд на Сочельник также постный борщ, который часто готовят с "ушками" из пресного теста;
- салат винегрет с фасолью и солеными огурцами, иногда добавляют свежие;
- различные вареники - с капустой, картошкой, грибами, ягодами, могут быть как солеными, так и сладкими;
- постные голубцы - их обычно готовят с начинкой из пшена, риса или овощей;
- запеченная рыба в духовке - рецепт такой мы также давали ранее, может быть также жареная рыба или маринованная сельдь;
- грибная юшка на Сочельник или мачанка - так называется густая подливка из грибов, которую подают к вареникам или же просто едят с хлебом;
- тушеная фасоль с овощами - например, морковкой и луком;
- тушеная капуста, часто ее готовят с грибами или черносливом;
- пампушки на Рождество в Сочельник тоже должны быть постными, их подают либо с чесночной подливой, либо как сладкое блюдо с вареньем;
- постная выпечка - хлеб, пироги, пирожки или блины, которые начинают капустой, грибами или фруктами, например, можно приготовить постный яблочный пирог без яиц и сливочного масла.
На самом деле каждая хозяйка может решать сама, какие постные блюда, коме кутьи и узвара, приготовить на святую вечерю. Но их количество должно быть двенадцать.
За стол на Сочельник садятся после появления на небе первой звезды - она символизирует Вифлеемскую звезду, что оповестила мир о рождении Спасителя. Перед застольем традиционно читают молитву. После ужина, согласно народным поверьям, стол полностью не убирают: на нем оставляют немного кутьи и узвара - для душ умерших предков.