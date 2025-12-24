Рассказываем, что готовят на Сочельник в Украине согласно древним традициям и нужно обязательно поставить на стол.

Сочельник - один из самых волшебных вечеров, когда принято всей семьей собираться за праздничным столом. Навечерие Рождества Христова по новому стилю в Украине отмечают 24 декабря. Особое внимание в этот день уделяется 12 блюдам - они символизируют достаток, здоровье и благополучие на весь следующий год, а каждое угощение несет свой смысл. Рассказываем, какие блюда готовят на Сочельник в Украине.

Меню на Сочельник - что приготовить на праздничный стол

Блюда на Сочельник 24 декабря должны быть постными, поскольку до праздника Рождества длится пост. То есть, никакого мяса, молочных продуктов или яиц на столе или в составе блюд быть не может, но рыба разрешается. Всего угощений должно быть двенадцать - ранее мы уже рассказывали, что символизируют 12 блюд на Рождество и Сочельник.

Итак, что входит в 12 блюд на Сочельник:

Видео дня

На самом деле каждая хозяйка может решать сама, какие постные блюда, коме кутьи и узвара, приготовить на святую вечерю. Но их количество должно быть двенадцать.

За стол на Сочельник садятся после появления на небе первой звезды - она символизирует Вифлеемскую звезду, что оповестила мир о рождении Спасителя. Перед застольем традиционно читают молитву. После ужина, согласно народным поверьям, стол полностью не убирают: на нем оставляют немного кутьи и узвара - для душ умерших предков.

Вас также могут заинтересовать новости: