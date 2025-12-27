Один раз приготовите - больше ничего другого есть не захотите.

На праздничный стол украинцы обычно пытаются приготовить все самое вкусное, одни хозяйки предпочитают экспериментировать с блюдами и пробовать новые вкусы, другие придерживаются проверенных рецептов. Однако салат из копченой скумбрии точно не оставит никого равнодушным.

Как приготовить рыбный салат из скумбрии

Такой салат из копченой скумбрии холодного копчения делается очень просто - из самых доступных и знакомых ингредиентов. Он получается очень сытным и нежным, его уместно будет подать не только на новогодний стол, но и на любой другой праздник.

Ингредиенты:

одна скумбрия холодного копчения;

рис;

один репчатый лук;

одна морковь;

три яйца;

одна столовая ложка греческого йогурта;

одна столовая ложка майонеза;

лимон;

вяленые томаты.

Для того, чтобы рыбный салат из скумбрии получился вкусным, важно правильно приготовить основу - сварить рассыпчатый рис. Сделайте это заранее, также подготовьте отварные яйца. Затем очистите лук от шелухи, мелко нарежьте. Почистите морковь и натрите на терке. Выложить на разогретую сковороду, смазанную маслом, посолить, поперчить и обжарить до готовности.

В отдельной миске смешать майонез и греческий йогурт, взять ложку заправки и смешать ее с луком и морковью. Вареные яйца очистить, размять вилкой или натереть на терке. Также смешать с ложкой заправки. Скумбрию избавить от костей и шкурки, нарезать тонкими ломтиками.

На большую плоскую тарелку поставить кондитерское кольцо или разъемную форму для запекания, выложить первым слоем рис, потом овощную массу, потом яйца. Сверху разместить вяленые томаты, слегка утрамбовать. В конце выложить кусочки скумбрии, украсить горчицей в зернах или икрой.

