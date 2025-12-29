К ролям вернулись почти все ключевые актеры оригинального состава.

Стриминговая платформа Hulu представила первый трейлер продолжения культового ситкома начала 2000-х "Малкольм в центре внимания".

Новый проект получил название "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", премьера четырехсерийного специального выпуска запланирована на 10 апреля. В центре сюжета окажется уже взрослый Малкольм, которого снова сыграл Фрэнки Муниз:

"После того, как более десяти лет скрывался от своей семьи, Малкольм снова оказывается в их кругу, когда Гал и Лоис требуют его присутствия на вечеринке по случаю 40-й годовщины свадьбы".

К своим ролям также вернулись почти все ключевые актеры оригинального состава, включая Криса Мастерсона, Джастина Берфилда и Эми Колигадо. Персонажа Дьюи теперь играет Калеб Элсворт-Кларк. Среди новых актеров Кили Карстен, Вон Мюррей и Киана Мадейра.

Видео дня

"Малкольм в центре внимания" выходил на канале Fox с 2000 по 2006 год и состоял из семи сезонов. Сериал рассказывает о жизни талантливого мальчика Малкольма и его хаотичной семье. Шоу отличалось нестандартным юмором и ироничным взглядом на семейные проблемы.

Как писал УНИАН, ранее Hulu также сообщил о работе над перезапуском еще одного популярного сериала 2000-х "Побег из тюрьмы".

Вас также могут заинтересовать новости: