Воевал "терминатор" в Украине с июня.

В Украине ликвидирован оккупант из отряда "Барс" Фанис Хусаинов, о геройстве которого пели оды в Татарстане, пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Местные СМИ еще при жизни оккупанта сочинили сказку, как Хусаинов сам угнал украинский БТР, убив двух "нациков", остальные украинские военные, по утверждению пропаганды, "разбежались". Фанис посадил пленного в БТР и вывел технику из окружения ВСУ.

Фанис выучился на тракториста, а в 2016-2017 годах был переброшен в составе оккупационных войск в Южную Осетию.

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Воевал "терминатор" в Украине с июня.

Потери РФ в Украине – актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 110 740 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

На войне были, в том числе, ликвидированы гонщик белой Лады, коррупционер из министерства Шойгу, военный преступник, участвовавший еще в боях за Дебальцево.

Некоторые оккупанты уже научились прятаться от украинских дронов, притворяясь мертвыми на поле боя.

Кроме того, в Донецке под обстрел во время гулянки попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по базе мобилизованных в Макеевке. Потери, по разным данным, составляют от сотни до нескольких сотен российских оккупантов.

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