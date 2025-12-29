'Слава Богу, не дали 'Томагавки' Киеву': у Путина выдали свою версию его нового разговора с Трампом

По его словам, Трамп якобы "был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина".

Во время сегодняшнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин обратил внимание призидента США Дональда Трампа на якобы атаку Украины беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп якобы "был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина". Он заявил, что даже не мог предположить "такие сумасшедшие действия".

"Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил помощник.

Видео дня

Он утверждает, что Путин заявил президенту США, что "террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа".

"Трамп заявил, что атака БПЛА на резиденцию путина "повлияет на американские подходы в работе с Зеленским", - сказал Ушаков.

По его словам, атака беспилотников на госрезиденцию Путина по времени состоялась "фактически сразу после" переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго. Путин заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена. Он добавил:

"Некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств".

Заявления РФ об атаке на резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 29 декабря якобы пытались с помощью беспилотников осуществить массированную атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

По его словам, для удара был использован 91 дрон. Примечательно, что в последней официальной сводке МО рф утверждается, что над Новгородской областью, где в ночь на 29 декабря якобы была атакована резиденция путина, было сбито 18 украинских дронов, тогда как Лавров утверждает, что их там было 91.

Президент Зеленский опроверг заявление Лаврова о якобы дроновой атаке Украины на резиденцию Путина. По его мнению, таким образом, Россия пытается помешать переговорному процессу, а также готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: