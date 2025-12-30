Встреча Трампа и Зеленского была выгодной и для Путина: в CNN привели аргументы

Риторика президента США указывает на то, что его основная позиция на переговорах заключается в давлении на Киев.

На первый взгляд, это была одна из лучших личных встреч между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет CNN.

Издание поделилось, что это была их шестая встреча за год и в течение этого времени отношения между странами обострились до грани разрыва и нуждались в регулярном и тщательном восстановлении.

Отмечается, что Зеленский был одет в костюм - тот самый строгий черный компромиссный вариант, который он носил в Белом доме в октябре. Трамп назвал встречу "замечательной" и спросил, понравилась ли Зеленскому и его генералу, который "выглядит как актер с центрального кастинга", еда.

В публикации указывается, что хотя это и была неудобная ситуация, но это далеко не то открытое унижение украинского лидера, которое произошло в Овальном кабинете в феврале.

По мнению издания, под маской вежливости, риторика президента США свидетельствует о том, что его основная позиция в переговорах по-прежнему заключается в давлении на Киев и успокоении Москвы.

Что касается самого сложного вопроса - территорий, то президент США, как указало издание, предположил, что ее все равно могут "захватить" в ближайшие месяцы.

Поэтому, он заметил, не лучше ли Украине заключить соглашение сейчас. Как говорится в статье, эта фраза была удивительно похожей на слова помощника Кремля Юрия Ушакова, который поделился деталями телефонного разговора между главой Белого дома и российским диктатором, состоявшегося ранее в воскресенье до встречи Трампа и Зеленского.

"Учитывая ситуацию на передовой, украинскому режиму было бы разумно без проволочек принять это решение по Донбассу", - сказал Ушаков.

Отмечается, что хотя Украина все больше открывается для обсуждения территориальных уступок, президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что отказ от украинской земли или изменение ее статуса, вероятно, потребует проведения референдума.

Президент Украины отметил, что это невозможно без достижения временного перемирия, которое должно длиться не менее 60 дней.

Издание поделилось, что накануне 2026 года активизировались дипломатические события: сначала состоятся встречи на уровне советников, затем в начале января в Париже соберется "Коалиция желающих". Зеленский не исключил, что после этого состоится саммит в Вашингтоне с участием Трампа.

Добавляется, что администрация Трампа предложила продолжить обсуждение в нескольких рабочих группах, и эту идею поддержали в Москве. Хотя, как указывает издание, в этом предсказуемом цикле нельзя исключать внезапных изменений.

"Возможно, борьба за Трампа для Украины еще не проиграна. Лидеры встречаются, переговоры продолжаются", - поделилась председатель Украинского форума в лондонском аналитическом центре Chatham House Арина Луцевич в заметке на X.

Однако бывший российский дипломат Борис Бондарев высказал менее оптимистичное мнение.

"Если вы хотите что-то отложить на неопределенное время - создайте несколько рабочих групп", - написал он.

Встреча Трампа и Зеленского: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился с журналистами, что глава Белого дома Дональд Трамп рассказал ему, на что готов российский диктатор Владимир Путин в рамках мирного соглашения. Зеленский не стал рассказывать детали. Однако он отметил, что сказал Трампу о том, что это не первый раз, когда Путин что-то говорит, но делает другое. Поэтому, подчеркнул президент Украины, важно, чтобы слова и действия совпадали.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что в мирном плане предусмотрены гарантии безопасности для Украины на 15 лет с возможным продлением. Однако президент Украины отметил, что сказал главе Белого дома, что война в стране уже длится почти столько, поэтому ему бы очень хотелось, чтобы гарантии безопасности были длиннее. Зеленский отметил, что Украина хотела бы иметь гарантии на срок до 50 лет.

