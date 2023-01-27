За сутки уничтожено 850 оккупантов.

РФ потеряла в Украине почти 125 тысяч военных, только за минувшие сутки защитники нашей страны уничтожили 850 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года ориентировочно составили около 124 тыс 710 человек.

Также уничтожена техника противника, в частности:

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танков - 3182 (+7 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 6340 (+6),

артиллерийских систем - 2180 (+11),

РСЗО - 452,

средств ПВО - 221 (+1),

самолетов-292,

вертолетов - 283 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1941 (+33),

крылатых ракет - 796 (+47),

кораблей/катеров ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15),

специальной техники - 199 (+4).

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