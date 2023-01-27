Новые потери РФ еще ближе к красивой цифре / скрин видео

РФ потеряла в Украине почти 125 тысяч военных, только за минувшие сутки защитники нашей страны уничтожили 850 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года ориентировочно составили около 124 тыс 710 человек.

Также уничтожена техника противника, в частности:

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  • танков - 3182 (+7 за минувшие сутки),
  • боевых бронированных машин - 6340 (+6),
  • артиллерийских систем - 2180 (+11),
  • РСЗО - 452,
  • средств ПВО - 221 (+1),
  • самолетов-292,
  • вертолетов - 283 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1941 (+33),
  • крылатых ракет - 796 (+47),
  • кораблей/катеров ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15),
  • специальной техники - 199 (+4).

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