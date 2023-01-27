РФ потеряла в Украине почти 125 тысяч военных, только за минувшие сутки защитники нашей страны уничтожили 850 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года ориентировочно составили около 124 тыс 710 человек.
Также уничтожена техника противника, в частности:
Видео дня
- танков - 3182 (+7 за минувшие сутки),
- боевых бронированных машин - 6340 (+6),
- артиллерийских систем - 2180 (+11),
- РСЗО - 452,
- средств ПВО - 221 (+1),
- самолетов-292,
- вертолетов - 283 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1941 (+33),
- крылатых ракет - 796 (+47),
- кораблей/катеров ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15),
- специальной техники - 199 (+4).
Новость обновляется...