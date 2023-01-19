В свои годы Сафин успел повоевать в Сирии, а в сентябре 2022 года приехал убивать украинцев.

В Украине ликвидирован 37-летний разведчик-оператор 237-го десантна-штурмового полка 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Башкортостана Алмаз Сафин.

В свои годы Сафин успел повоевать в Сирии, а в сентябре 2022 года приехал убивать украинцев.

Служить в армии по контракту Алмаз Сафин остался после срочной службы. До недавнего времени его задачей была подготовка будущих офицеров. Он был заместителем командира учебного взвода в Новосибирском военном училище.

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Ликвидировали оккупанта в боях за Кременную, когда он вел взвод десантников.

Кремлевские пропагандисты уже успели сочинить о террористе фантастические истории. Например, "Комсомольская правда" пишет, как Сафин "ценой своей жизни сорвал попытку наступления ВСУ на Кременную".

Утверждается, что Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но, несмотря на это, успел якобы убить до полусотни "националистов".

Боевик скончался от ранений уже после боев, потешаются пропагандисты. Путин даже присвоил спецназовцу "Героя России" за "мужество и героизм".

Потери России в Украине – актуальные данные

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

Кроме того, появилось фото новогоднего застолья самарских мобиков в ПТУ Макеевки, куда позже влупил HIMARS.

Российские террористы продолжают атаковать Соледар, не считаясь со своими потерями. Недавно в сеть слили видео одного из провальных штурмов "вагнеровцами" города, в результате – все ликвидированы.

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