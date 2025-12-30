Конгрессмен раскритиковал Трампа за заявление о якобы нападении Украины на резиденцию Путина

Бейкон заявил, что президент России Владимир Путин лжец и президент США и его команда должны сначала выяснить факты.

Член Палаты представителей, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон в понедельник, 29 декабря, раскритиковал президента США Дональда Трампа за его заявления о якобы дроновую атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, сообщает The Hill.

Бейкон отметил, что Трамп, кажется, поддержал Россию, хотя республиканец напомнил, что глава Кремля часто врет.

"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - написал Бейкон в соцсети Х.

Издание указало, что президент США "очень зол" из-за заявлений России о том, что Украина пыталась атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области ночью, привлекая 91 беспилотника дальнего действия.

В статье говорится, что глава Белого дома после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, 29 декабря заявил, что российский диктатор Владимир Путин сообщил ему об атаке во время телефонного разговора ранее в тот же день.

"Одно дело - быть агрессивным. Другое дело - атаковать его дом. Сейчас не время для таких действий. ... Я был очень разъярен из-за этого. Это деликатный период. Сейчас не время для этого", - сказал президент США журналистам.

Издание предполагает, что он имел в виду мирные переговоры, которые сейчас продолжаются между Россией и Украиной.

На вопрос, есть ли какие-то доказательства осуществления этой атаки со стороны Украины, Трамп отметил, что это будет выяснено.

"Ну, мы это выясним. Вы говорите, что, возможно, нападения не было? Это возможно, я думаю, но президент Путин сказал мне об этом сегодня утром", - заявил Трамп.

В то же время, издание цитирует слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал обвинения России "полной выдумкой, направленной на оправдание дополнительных нападений на Украину" и предположил, что это делается с целью подрыва мирных переговоров.

Отмечается, что в воскресенье, 28 декабря, Трамп встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить предложенный 20-пунктный мирный план.

Также издание поделилось, что Бейкон, который раскритиковал Трампа, уходит в отставку в конце этого созыва Конгресса. Он не впервые выражает несогласие с позицией президента США за его подход к вопросам внешней политики, в частности к войне между Россией и Украиной.

Обвинения РФ в атаке на резиденцию Путина: все детали

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря якобы попытались атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области на Валдае. Он заявил, что всего российские военные уничтожили 91 дрон. Указывается, что информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Лавров заявил, что армия РФ вскоре нанесет Украине ответный удар и якобы "время и объекты уже определены". При этом, глава МИД РФ отметил, что Москва не собирается выходить из-за этого из мирного процесса.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия готовит удар по столице Украины, в частности, по государственным зданиям. Он напомнил, что в сентябре произошел ракетный удар по зданию Кабинета министров Украины. Поэтому он призвал всех в Киеве быть очень внимательными, так как может вскоре произойти очередной обстрел. Зеленский высказал мнение, что заявления РФ направлены на срыв всех достижений украинской совместной работы с командой президента Трампа.

