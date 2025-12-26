Рассказываем, какие выплаты военнослужащим положены в январе 2026 и как их правильно оформить.

Для участников боевых действий государство устанавливает гарантированный минимальный доход, который не может быть ниже определенного законом уровня. Мы спросили у юриста, какие выплаты по УБД в Украине предусмотрены, от чего зависит их реальная сумма и какими они будут в январе 2026.

Какими будут выплаты по УБД для пенсионеров с 1 января

Как рассказала в комментарии УНИАН старший юрист компании Prikhodko&Partners Алена Чмона, действующее законодательство предусматривает, что УБД имеют право на гарантированный минимальный размер пенсионных выплат. "Если общий размер пенсии с учетом всех надбавок, повышений и индексаций ниже установленного государством минимума, то эту разницу компенсируют за счет государственной адресной помощи", - поясняет Алена Чмона.

Минимальные выплаты для УБД привязаны к прожиточному минимуму, а общая пенсионная выплата должна составлять не менее 5528 грн. В 2026 году эта цифра будет больше из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 1 января он будет составлять 2595 грн - УНИАН), а также в результате индексации.

Кроме того, закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает ежемесячные доплаты для УБД - в частности надбавку в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. "В сочетании с базовой пенсией эти выплаты формируют общий уровень дохода ветерана", - добавляет юрист.

В то же время, по словам специалиста, размер выплат не является фиксированным и может существенно отличаться - в зависимости от ряда факторов. Так, базовая выплата для большинства УБД - пенсия, но ее размер может зависеть от страхового стажа, размера денежного обеспечения во время службы или заработной платы, даты выхода на пенсию.

Единовременные выплаты военнослужащим УБД

Для участников боевых действий в Украине также предусмотрено несколько видов единовременных выплат - в связи с получением инвалидности в результате боевых действий и ко Дню независимости Украины.

Размер выплат в случае установления инвалидности регулируется исключительно степенью нетрудоспособности:

для лиц I группы инвалидности - в размере 400-кратного прожиточного минимума;

для лиц II группы инвалидности - в размере 300-кратного прожиточного минимума;

для лиц III группы инвалидности - в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Что касается выплаты УБД ко Дню независимости, то ее размер ежегодно устанавливает Кабмин - в 2025 году эта сумма составляла 1 000 грн.

Кроме этого, местные органы власти могут предоставлять денежную помощь участникам боевых действий, но размер такой помощи каждая община определяет отдельно. "Это более или менее ориентировочный перечень выплат, которые предусмотрены УБД. Конечно, их может быть и больше, например, выплаты при увольнении со службы (демобилизации), оздоровительные и социальные выплаты", - отмечает юрист.

Кто имеет право на выплаты по УБД

По словам Алены Чмоны, право на выплаты и льготы по УБД имеют военнослужащие, получившие статус участника боевых действий.

Например, назначение пенсии УБД происходит по следующим правилам: на пенсию по УБД могут выйти мужчины в 55 лет (при наличии общего трудового/страхового стажа 25 лет), женщины - в 50 лет (при наличии общего трудового/страхового стажа 20 лет). "Что касается выплаты ко Дню независимости - то здесь на выплату могут претендовать лица, имеющие статус УБД, который обычно подтверждается удостоверением", - добавляет эксперт.

Как оформить выплаты УБД - какие документы нужны

Чтобы оформить выплаты по УБД, в ряде случаев нужно подавать дополнительные документы. Для пенсии УБД необходимо написать заявление и предоставить такой пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка;

документы о стаже (военный билет, дипломы, договоры, справки);

удостоверение УБД;

справка о непосредственном участии в боевых действиях;

справка о заработной плате.

Заявление на назначение пенсии и документы можно подавать в территориальное управление ПФУ по месту жительства или фактического пребывания лично или по почте, а также онлайн через портал ПФУ.

Выплата ко Дню независимости выплачивается без дополнительного обращения в августе месяце вместе с пенсией, если ветеран войны еще проходит службу или работает: "Такая разовая денежная помощь также выплачивается без дополнительного обращения, однако указанные средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных работодателями заявок".

Однако пенсионерам, которые не проходят службу и не работают, для получения выплаты ко Дню Независимости нужно обратиться в территориальный орган ПФУ и подать перечень документов:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

документ, подтверждающий статус;

справку о месте жительства;

реквизиты банковского счета.

Чтобы получить помощь по инвалидности, связанной с боевыми действиями, нужно сначала получить справку МСЭК об инвалидности и заключение ВЛК о причинной связи, а затем обратиться в ТЦК и СП (если уже уволились со службы) или непосредственно в свое силовое ведомство/воинскую часть (для тех, кто еще служит) и оформить единовременную денежную помощь (ЕДП). Для этого будут нужны такие документы:

заявление;

копии паспорта, ИНН;

справку МСЭК;

заключение ВЛК;

справку об обстоятельствах травмы.

По словам специалиста, заявление на назначение пенсии рассматривается в десятидневный срок. В большинстве случаев пенсия начинает выплачиваться со следующего месяца, когда было принято решение о назначении пенсии.

Выплаты ко Дню независимости осуществляются до 24 августа.

Что касается получения ЕВП, то в большинстве случаев срок получения выплаты может составлять до 3-4 месяцев с момента подачи заявления и документов. "При этом сроки могут увеличиваться из-за дополнительной обработки документов", - добавляет юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие выплаты за погибшего в Украине предусмотрены законом и кому могут в них отказать.

справка Алена Чмона юрист Алена Чмона - старший юрист компании Prikhodko&Partners. Специализируется на перерасчете пенсий силовых структур, бывших госслужащих и социальной защите военнослужащих и их семей. Защищает клиентов в судах и органах государственной власти.

