Не только для флешки: как использовать на 100% USB-порт на телевизоре

Наличие USB-порта значительно расширяет возможности Smart TV, превращая его в рабочую станцию, медиаплеер или зарядную станцию.

USB‑порт на смарт-телевизоре – это не просто разъем для флешки. Эксперты и пользователи отмечают, что привычный USB‑слот обладает рядом полезных, но малоизвестных функций, которые могут кардинально изменить опыт от работы с телевизором, получив много дополнительных возможностей.

Сайт ZDMET раскрыл малоизвестные секреты их применения – от просмотра мультимедиа до подзарядки гаджетов.

1. Превратите телевизор в медиаплеер или слайд-шоу

Современные телевизоры, как правило, оснащены несколькими USB‑портами, включая сверхскоростным USB 3.0. Подключив флешку или внешний диск, вы сможете показывать фото и видео на большом экране – удобно для семейных фотоальбомов или презентаций.

Видео дня

Если настроить телевизор на автоматическое воспроизведение слайдшоу при бездействии, файлы можно хранить только на флешке. Это экономит внутреннюю память и ускоряет работу устройства.

2. Преобразите телевизор в рабочую станцию

Если вы работаете с таблицами, документами и веб-страницами, большой телевизор может заменить дополнительный монитор.

Используя USB‑подключение для клавиатуры, мыши или Bluetooth‑адаптера, вы тем самым получаете дополнительное рабочее пространство и удобство многозадачности на большом экране.

3. "Прокачайте" старый телевизор

Многие старые телевизоры можно подключить к стриминговым устройствам, которые питаются от USB‑разъема самого телевизора. Например, Amazon Fire Stick или Google Chromecast позволяют смотреть контент на Prime Video или HBO Max без отдельной розетки.

Такой способ удобен, но может перегревать устройство, поэтому использовать его стоит осторожно.

4. Заряжайте USB-устройства

Вы можете зарядить практически любое устройство через USB‑разъем вашего телевизора, если использовать подходящий кабель. Например, как вы иногда подключаете смартфон к USB‑порту ноутбука для подзарядки, так же можно использовать и телевизор.

Недостаток в том, что большинство USB‑портов телевизора рассчитаны в первую очередь на передачу данных, поэтому зарядка будет медленной. Но в экстренной ситуации это вполне рабочий вариант.

5. Обновление ПО

Звучит не так эффектно, как другие преимущества из этого списка, но если нет возможности подключить смарт-телевизор к интернету или вы используете не Smart TV, крайне важно обновлять программное обеспечение через USB-загрузку.

Производители регулярно выпускают новые функции, исправления ошибок и улучшения производительности. Чтобы обновить телевизор:

Найдите страницу поддержки для вашего бренда и модели (например, Samsung).

Скачайте последнюю версию ПО на флешку.

Подключите флешку к телевизору и выполните обновление.

После завершения может потребоваться перезагрузка телевизора.

Таким образом, USB‑порт на телевизоре – это недооцененный инструмент, который помогает не только просматривать мультимедиа, но и расширять функциональность смарт тв, а также использовать его как универсальное устройство для развлечений и работы.

Ранее специалисты рассказывали, почему ваш телевизор может показывать хуже, чем должен. Причина нередко кроется в одной скрытой настройке HDMI, о которой многие пользователи просто не знают,

Также пользователям объяснили, как отучить телевизор "шпионить" и собирать данные о том, что вы смотрите. В ряде стран подобные практики даже становились предметом разбирательств и штрафов.

Вас также могут заинтересовать новости: