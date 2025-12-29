'Бои за город продолжаются': в ВСУ опровергли заявления РФ о полном контроле над Родинским

Украинские войска продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление оккупантов.

В Родинском Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Тем не менее, заявления врага о полном контроле города россиянами не соответствуют действительности. Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".

"В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Враг пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от города, а также в западных районах. Успеха не имел. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании "Восток" поделились, что украинские войска продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление оккупантов. Всего в зоне ответственности ГВ "Восток" за прошедшие сутки было отражено 86 штурмовых действий врага.

Также в Оперативном командовании "Восток" рассказали, что самые активные бои сейчас проходят в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, на Покровском направлении было остановлено 52 атаки россиян.

Кроме того, украинские войска контролируют северную часть Покровска. В центральных кварталах города блокируется продвижение врага, добавили в Оперативном командовании "Восток".

"В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - заявили в Оперативном командовании "Восток".

Россияне продвинулись в Мирнограде и возле Гуляйполя

Ранее в DeepState сообщили, что российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. В частности, фиксируется продвижение врага в Мирнограде Донецкой области и возле Гуляйполя в Запорожской области.

Кроме того, аналитики заявили, что россияне продвинулись в вблизи населенных пунктов Красный Лиман и Филия.

