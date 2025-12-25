Быстрые закуски точно понравятся и гостям, и родным.

Наверное, каждая хозяйка сейчас задумывается о том, что готовить на Новый год 2026 и какие блюда подать к столу. Вне зависимости от выбранного "горячего", все в почете бутерброды на праздничный стол. Такие быстрые закуски позволяют не наедаться плотно, но утолить голод, чтобы хорошо себя чувствовать в новогоднюю ночь.

Маленькие бутерброды на праздничный стол с креветками и гуакамоле

Интересный рецепт, который осилит любая хозяйка - брускетты легко приготовить за несколько минут, и никаких сложностей в рецепте нет.

Ингредиенты:

Видео дня

багет;

креветки;

сливочное масло;

два зубчика чеснока;

один авокадо;

один свежий помидор;

половинка красного лука;

одна чайная ложка лимонного сока;

соль, перец;

оливковое масло.

Для того, чтобы приготовить такие вкусные бутерброды на стол, вам сначала нужно подготовить багет. Нарезать его ломтиками, смазать оливковым маслом, натереть чесноком, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут.

Далее сделать гуакамоле - помидор и красный лук мелко нарезать, добавить авокадо, сок лимона, соль и перец, тщательно перемешать. Креветки очистить от панцирей, промыть, обжарить на сливочном масле с чесноком по 2 минуты с каждой стороны. Выложить гуакамоле на багеты, сверху разместить креветки и украсить брускетты рукколой, шпинатом или укропом.

Праздничные бутерброды с красной икрой

Бутерброды на Новый год с икрой - закуска, которую готовят практически все, так как этот рыбный продукт напрямую ассоциируется с одним из самых главных праздников в году.

Ингредиенты:

багет или батон;

красная икра;

творожный сыр или сливочное масло;

укроп.

Этот рецепт выручит тех, кто устал от классической подачи бутербродов. Вам нужно вырезать формой для печенья кусочки батона, хлеба или багета, оставив только мякиш, без горбушки. Намазать ломтики со всех сторон сливочным маслом или творожным сыром. Обвалять бортики в измельченном укропе, а сверху на плоскую часть выложить красную икру.

Бутерброды с хамоном и хурмой

Интересный вариант брускетт на Новый год, который порадует своим необычным вкусом. Держим пари, что вы никогда не пробовали таких закусок.

Ингредиенты:

багет;

крем-сыр;

хурма;

хамон;

руккола или микрогрин - по желанию.

Багет нарезать ломтиками, смазать его сливочным сыром "Филадельфия". Хурму вымыть, нарезать дольками, положить на брускетты по одному ломтику фрукта. Сверху разместить кусочек хамона, свернутый в трубочку. Украсить бутерброды рукколой или другой зеленью.

Вас также могут заинтересовать новости: