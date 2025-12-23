Рассказываем, каким должно быть меню на православное Рождество согласно обычаям.

Меню на Рождество в Украине - это не просто набор блюд, а отражение традиций, символов и семейного уюта. После завершения поста на столе появляются мясные, рыбные и молочные блюда, разнообразные салаты, домашняя выпечка и напитки, которые из поколения в поколение готовят к светлому празднику Рождества Христова. Как накрыть стол в честь светлого праздника, рассказываем ниже.

Простое меню на Рождество - что готовят по украинским традициям

В украинских семьях Рождество всегда было одним из главных праздников в году, а праздничный стол в этот день - это особый символ изобилия и гостеприимства. Накануне, в Сочельник, который по новому стилю отмечают 24 декабря, готовят постное меню на Рождество - 12 блюд, символизирующих достаток и благополучие 12 месяцев года. Но в сам праздник Рождества поста уже нет, поэтому на столе появляются мясные, рыбные и творожные блюда, сдобная выпечка.

Независимо от того, что вы готовите - обед или ужин на Рождество - меню его может быть очень разнообразным, но основу все-таки составляют традиционные блюда.

Обязательны на рождественском столе кутья и узвар. Эти два блюда символизируют здоровье, богатство и единство семьи. В народе говорят, что кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин, поэтому кутья без узвара не должна стоять на столе, точно так же, как и узвар без кутьи.

Кутья из пшеницы

И на Сочельник, и на Рождество первой едят кутью - каждый должен съесть хотя бы ложку, чтобы в будущем году быть здоровым. В некоторых регионах в кутью добавляют узвар.

Для приготовления кутьи понадобятся:

0,5 стакана пшеницы;

3 ст. л. орехов (грецких);

3 ст. л. мака;

3 ст. л. изюма;

мед и узвар - по вкусу.

Пшеницу отварить до готовности. Мак промыть, залить кипятком, оставить запариваться на полчаса. Лишнюю воду слить, мак растереть (или перебить в блендере) до появления макового "молочка". Добавить в него мед.

Пшеницу соединить с дроблеными орехами и изюмом - чтобы изюм был мягким, его нужно запарить кипятком. Затем добавить готовый мак с медом и перемешать.

Узвар из сухофруктов

В него обязательно кладут сушеные яблоки и груши, можно по желанию добавить вишню, сливу и изюм.

Для приготовления узвара понадобятся:

100 г сушеных яблок;

100 г сушеной груши;

100 сушеной вишни;

100 г сушеной сливы;

50 г изюма;

1 л воды;

полстакана сахара (или по вкусу).

Сухофрукты помыть, залить водой, добавить сахар. Дать воде закипеть и прокипятить в течение нескольких минут. Оставить настояться 5-6 часов.

Из мясных блюд готовят домашние колбасы, буженину, ветчину, кровянку, варят холодец и жаркое. В некоторых регионах мясо и сало коптят заранее, а часть его хранят аж до праздника Пасхи. Кстати, ныне очень популярно вареное сало в луковой шелухе и со специями - получается очень нежное, советуем попробовать.

Холодец из свинины и курицы

Одним из обязательных блюд на Рождество всегда был холодец. Раньше его готовили исключительно из свинины - по поводу праздника часто кололи свинью. Сейчас многие хозяйки варят холодец также из курицы. По классике это блюло готовят из свинины и петуха.

Для приготовления холодца понадобятся:

1 свиная ножка или рулька;

2 куриных бедра;

1 морковь;

5 зубков чеснока;

1 лавровый лист;

соль по вкусу, перец горошком.

Ножку или рульку помыть, соскрести щетину, если нужно опалить на огне и промыть. Замочить на 3 часа (или на ночь) в холодной воде. Куриные бедра (или петуха) также опалить и помыть.

Положить свинину и курицу в большую кастрюлю, залить водой - она должна покрыть мясо сверху на 6-8 см. Добавить очищенную морковь, поставить на огонь и довести до кипения. До того, как закипит, нужно снимать пенку, тогда бульон будет прозрачным.

После закипания уменьшить огонь до минимума и томить 6-8 часов. В конце добавить соль по вкусу, перец и лавровый лист (его затем нужно будет вынуть, так как бульон будет горчить).

Положить давленный чеснок. Мясо достать из бульона и разобрать, разложить по тарелкам. Залить процеженным бульоном, оставить застывать в прохладном месте.

Готовят также голубцы и рыбу.

Из овощей и солений идут квашеная капуста (ранее мы публиковали рецепт квашеной капусты на зиму), огурцы, помидоры, яблоки, грибы. Сейчас их дополняют салатами из баклажанов, кабачков, перца, маринованными грибочками и другими.

Домашние маринованные грибы

Отличная закуска к праздничному столу - маринованные шампиньоны. Готовятся они в течение нескольких часов.

Для маринованных грибов понадобятся:

200 г шампиньонов;

5 горошин черного перца;

5 бутонов гвоздики;

2 лавровых листа;

пол столовой ложки соли экстра;

2 ст. л. сахара;

3 ст. л. яблочного уксуса;

пол литра воды.

Закипятить воду, добавить лавровый лист, гвоздику, перец, влить уксус, всыпать соль и сахар. Добавить грибы и варить их на малом огне 20 минут. Затем оставить настаиваться в маринаде на 2 часа. После промыть. заправить растительным маслом и луком.

Выпечка на Рождество также занимает особое место. На праздничном столе обязательно есть пироги, калачи, пряники, рулеты с маком. Готовят пирожки в духовке - с капустой, картошкой, начиняют творогом, яблоками, замороженными вишнями. Этой же выпечкой угощают детей во время колядок и щедривок.

Рулет с маком

Многие хозяйки готовят на праздник выпечку с маком - маковый рулет, или "маковик".

Для макового рулета понадобятся:

120 мл молока;

15 г прессованных дрожжей;

1 яйцо;

60 г сахара;

треть чайной ложки соли;

75 г сливочного масла;

320-350 г муки.

Для начинки:

150 г мака;

80 г сахара.

В теплом молоке растворить дрожжи. После того, как они начнут "работать" (это будет видно по пенке), добавить сахар, яйцо, растопленное масло и соль. Добавить постепенно муку и замесить тесто. Накрыть полотенцем, поставить в теплое место - оно должно "подрасти" в два раза.

Мак промыть, залить кипятком и оставить запариться. Слить воду и растереть в ступке до появления макового "молочка". Добавить сахар, перемешать.

Тесто раскатать в прямоугольник, выложить начинку по всей площади, оставив свободной полоску с одной стороны, и свернуть рулет. По желанию в начинку можно также добавить изюм.

Закрепить край (тот, что без начинки) и положить рулет "швом" вниз. Оставить его на 20 минут, чтобы он подошел. Затем смазать взбитым яйцом и наколоть в нескольких местах вилкой - чтобы он в процессе выпекания не треснул сверху. Духовку разогреть до 180°С, выпекать рулет примерно 20 минут.

Из такого же дрожжевого теста готовят также пампушки на Рождество, которые можно подавать как со сладкой начинкой, так и с чесноком.

Рождественское меню сочетает символизм, вкус и гостеприимство - каждый гость за столом должен чувствовать себя желанным.

