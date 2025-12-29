Трамп должен решить деликатный политический вопрос в случае заключения мирного соглашения, - NYT

По мнению издания, подготовленный Украиной и США мирный план является самой детальной попыткой окончания войны.

За несколько часов до начала встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в воскресенье, 28 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что лидерам обеих стран можно было бы сэкономить свои усилия, сообщает The New York Times.

Издание отметило, что по словам Лаврова, Москва никогда не согласится на любое соглашение, которое позволит разместить европейские войска в Украине. В то же время, размещение европейских войск на территории Украины является ключевым элементом плана безопасности, который в ходе переговоров с администрацией Трампа разрабатывает президент Украины.

В материале говорится, что присутствие европейских войск имело бы целью предотвратить будущие вторжения и контролировать ситуацию на так называемой "демилитаризованной зоне" Донбасса, которую Россия требует от Украины отдать ей без боя.

Видео дня

Издание отмечает, что жесткие комментарии Лаврова напомнили о трех реалиях. Во-первых, Россия до сих пор ничего не уступила или по крайней мере официально ее не просили об этом.

Добавляется, что до сих пор переговоры между Украиной и США по мирному плану сосредотачивались на том, на какие компромиссы готов пойти Зеленский, а также что в обмен на это готовы дать США. Президент России Владимир Путин лишь заявил, что он никогда не уступит своим стремлением захватить еще больше украинской территории.

Во-вторых, как указывает издание, несмотря на сложность территориальных вопросов Трамп и Зеленский все еще обсуждают будущее частей восточной Украины и судьбу крупнейшей в Европе атомной электростанции. Подчеркивается, что долгосрочный план сдерживания России от очередного вторжения является самой сложной задачей.

В-третьих, настаивание со стороны главы Белого дома на достижении "стратегической стабильности" с Россией. В статье отмечается, что эти слова указаны в стратегии национальной безопасности США. По мнению издания, Трамп понимает этот термин не только как ядерную стабильность, но и нормализацию дипломатических и экономических отношений.

Для достижения такой перезагрузки нужно будет отменить все экономические санкции против Москвы, восстановить торговлю, освободить поток российской нефти и газа, а также снова принять Россию Западом.

Трамп, которого всегда привлекала перспектива сделок с экономической составляющей, загорелся этой идеей, хотя европейские лидеры и значительная часть его собственной партии считают ее опасной до тех пор, пока у власти в России находится Владимир Путин.

В то же время, указывает издание, Трамп и Зеленский заканчивают этот год в ситуации, которую еще несколько месяцев назад мало кто мог предсказать: на столе лежат предложения по миру. Более того, президент США уже заявляет, что "сроков окончания войны нет". Добавляется, что это самая детальная попытка достижения мира пока.

В материале отмечается, что существует деликатный политический вопрос, который сам Трамп в конце концов должен будет решить в США в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. В частности, речь идет об обязательствах США предоставить Украине военную помощь в случае очередного вторжения России.

Сейчас детали гарантий безопасности, содержащиеся в предложении мирного соглашения, разработанного совместно делегациями Украины и США, остаются неизвестными. Однако заявление Зеленского, что они будут похожими на статью 5 НАТО, будет означать огромное изменение в политике США.

Отмечается, что бывший президент США Барк Обама не был готов пойти так далеко, когда Россия захватила Крым в 2014 году. Также впоследствии Джо Байден не решился отправить войска в Украину в феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное российское вторжение в эту страну, хотя и предоставил оружие, боеприпасы и разведданные Украине.

Мирные переговоры о завершении войны: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на 29 декабря попыталась атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Лавров заявил, что в связи с этим инцидентом, переговорная позиция РФ "будет пересмотрена". В то же время, по словам главы МИД РФ, из-за этого Москва якобы не собирается выходить из мирного процесса. Однако, Лавров предупредил, что Украину ждет ответ на эту атаку и якобы "время и объекты для ответного удара уже определены".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп рассказал, что об атаке ему во время телефонного разговора лично рассказал российский диктатор. Он добавил, что ничего об этом не знает, но считает, что "это было плохо и никуда не годится". При этом, глава Белого дома добавил, что в целом разговор с Путиным прошел хорошо. Они обсуждали "несколько очень сложных вопросов" и если их удастся решить, тогда будет достигнут мир.

Вас также могут заинтересовать новости: