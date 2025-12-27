Январь 2026 года будет довольно переменчивым и снежным.

Украинцев уже не удивляют мягкие европейские зимы. В последние годы холодные сезоны стали значительно теплее и с небольшим количеством осадков. Однако любителей снега и мороза все же порадует прогноз погоды - январь 2026 года принесет нам несколько по-настоящему зимних дней. В целом же зима 2025-2026 в Украине будет облачной и переменчивой.

Видео дня

Погода на январь 2026 Киев

Как сообщает сайт Wisemeteo, жители столицы встретят 2026 год с морозом на улице и сплошной облачностью. До 11 января температура постепенно будет повышаться, а с 12 по 8 число снова снизится, однако солнца станет больше. В последние две недели погода в январе 2026 года будет довольно теплой как для зимы, но с частыми осадками. Самым холодным днем месяца для киевлян станет 2 января с дневной температурой -8°.

Погода на январь 2026 Харьков

Как Киев, Харьков встретит январь значительным похолоданием и сильными ночными заморозками. Однако непогода продлится недолго. Уже 3 января температура повысится и до конца месяца больше не опустится ниже -3°. Частыми будут осадки. В целом харьковчан ожидает довольно однообразная погода - январь 2026 не принесет ни метелей, ни аномальных снегопадов.

Погода на январь 2026 Днепр

Жителей Днепра в январе порадует солнце. Солнечных дней будет значительно больше, чем облачных. Снега выпадет немного - большинство осадков ожидается в первую и предпоследнюю недели месяца. По температуре погода на январь 2026 будет теплой, поскольку днем на термометре редко будет "минус".

Погода на январь 2026 Львов

Львовянам прогноз погоды обещает примерно равное количество солнца и осадков в первый месяц 2026 года. Январь в целом будет переменчивым, но без экстремальных изменений. Дневная температура редко будет опускаться ниже 0°, но возможны ночные заморозки, особенно в середине месяца.

Погода на январь 2026 года Одесса

Зима в Одессе традиционно будет мягче, чем в более северных украинских регионах. Только с 1 по 3 января одесситы почувствуют заморозки и увидят снег. Остальной месяц будет теплым с единичными дождями. Также погода в январе будет характеризоваться частой сменой солнечных и облачных дней.

Вас также могут заинтересовать новости: