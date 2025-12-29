Ее стилю подражали по всему миру.

Французская актриса, певица и защитница прав животных Брижит Бардо, которая умерла в возрасте 91 года, оставила после себя не только богатую кинокарьеру, но и бессмертное модное наследие.

Как пишет Glamour, в 1960-х Бардо стала олицетворением французской чувственности. Для мужчин она была мечтой, а для женщин - символом свободы и эмансипации. Ее простому, но узнаваемому стилю быстро начали подражать во всем мире. Вот 11 ключевых элементов гардероба, которые навсегда закрепили за Брижит Бардо статус легенды:

Балетки

Кукольные и на первый взгляд скромные балетки стали настоящей стилистической подписью Бардо. Она носила их на протяжении всего 1960-го десятилетия, сделав эту обувь синонимом женственности. Сегодня балетки снова на пике популярности.

Богемное платье

Легкое, воздушное, яркое платье одинаково уместно и на пляже, и на прогулке по городу. Именно в таких образах Бардо воплощала дух беззаботного лета и свободы.

Соломенная корзина

Задолго до маленьких сумок Брижит Бардо, как и Джейн Биркин, выбирала плетеные корзины. Этот аксессуар добавлял образу деревенской романтики и подчеркивал ее естественность.

Принт в клетку

Клетка балансирует между буржуазной элегантностью и легкой провокацией. Именно Бардо сделала ее культовой, появившись в розовом платье в клетку на собственной свадьбе с Жаком Шарье. С тех пор этот принт неразрывно ассоциируется с ее именем.

Сапоги до колена

В 60-х Бардо выбирала плоские сапоги, похожие на жокейские, которые визуально вытягивали силуэт. Сегодня такие модели носят преимущественно на каблуках, но их привлекательность остается неизменной.

Соломенная шляпа

Функциональная и стильная соломенная шляпа была для Бардо незаменимым летним аксессуаром. Она защищала от солнца и в то же время добавляла образу кинематографического шарма.

Длинное ожерелье

Брижит часто дополняла образы длинными золотыми цепочками - поодиночке или слоями. Этот простой прием делал даже минималистичные луки более выразительными.

Ободок для волос

В фильме "Le Mépris" Бардо появляется с ободком, который мгновенно стал модным хитом. Этот аксессуар до сих пор ассоциируется с летом, легкостью и непринужденной красотой.

Матроска

Полосатый бретонский топ - это вневременная классика. Бардо сделала матроску не просто базовой вещью, а настоящим символом французского стиля.

Белое бикини

Сцены выхода из воды в белом купальнике стали легендарными - как в исполнении Бардо, так и Урсулы Андресс. Белое бикини до сих пор остается самым элегантным выбором для лета.

Микрошорты

После мини-юбки Бардо смело перешла к ультракоротким шортам, еще раз доказав, что уверенность в себе является лучшим модным аксессуаром.

Очки "кошачий глаз"

В 1960-х Брижит Бардо почти не расставалась с очками cat-eye. Их удлиненная форма и ретро-настроение остаются актуальными и сегодня.

Напомним, о смерти актрисы стало известно 28 декабря. Официальные представители Брижит не назвали болезнь, с которой она боролась.

