Евроколея из Львова в Польшу: в правительстве назвали сроки завершения ж/д проекта

Этот проект является одним из ключевых инфраструктурных приоритетов Украины и реализуется при поддержке международных партнеров.

Строительство евроколеи из Львова до польской границы на участке "Скнилов - Мостиска" планируют завершить во втором квартале 2027 года. В то же время в правительстве не исключают возможности реализовать масштабный проект раньше запланированных сроков.

Как передает корреспондент УНИАН, вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба на пресс-конференции по итогам 2025 года сообщил, что финансирование проекта уже обеспечено. Речь идет о софинансировании со стороны международных партнеров и украинского бюджета.

"Планируется. Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета. Для нас это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год. Планируем завершить во втором квартале 2027 года", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что Украина уже имеет пример успешной реализации аналогичного проекта раньше срока.

"Но отмечу, что мы и проект, который завершили в августе, Ужгород-Чоп также планировали завершить в конце года, но мы сделали все для того, чтобы завершить его раньше. Мы это сделали, сделала "Укрзализныця" со своими работниками", - отметил вице-премьер.

По его словам, несмотря на скепсис со стороны европейских партнеров, Украина доказала способность быстро и качественно реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы.

"Ни один европеец нам не верил, что мы сможем завершить этот проект в августе 2025 года. Но мы это сделали", - подчеркнул Кулеба.

Евроколея в Украине - главные новости

Украина уже получила 73,5 млн евро в рамках финансирования ЕС по программе Connecting Europe Facility (CEF) на строительство евроколеи "Скнилов-Мостиска". Согласно проекту строительства евроколеи, предусматривается реконструкция железнодорожного пути 1520 мм в колею 1435 мм, реконструкция искусственных сооружений, обновление контактной сети, строительство нового вокзала, а также модернизация железнодорожных переездов.

В сентябре "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Европейского Союза по новой евроколее. С 12 сентября из областного центра Закарпатья начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколеи в Братиславу, Вену и Будапешт.

