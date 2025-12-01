Рассказываем, какие блюда готовить на Новый год 2026, чтобы задобрить его хозяйку.

Символом 2026 года по восточному календарю будет Красная Огненная Лошадь - символ силы, страсти, энергии и свободы. Говорят, что если встретить праздник в согласии с ее вкусами, то хозяйка года ответит удачей, энергией и благополучием. Поэтому к новогоднему меню стоит подойти особенно внимательно - рассказываем, какие блюда придутся по вкусу Лошади и что нужно готовить на Новый год 2026.

Что должно быть на столе в год Лошади 2026

Поскольку Лошадь - травоядное животное, то основу угощений на праздничном столе должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, крупы и злаки. Новогодний стол рекомендуют сделать обильным, разнообразным и "живым", но при этом не перегружать тяжелыми мясными блюдами.

Играют также роль цвета и оформление - чем ярче, натуральнее и аппетитнее выглядят блюда, тем благосклоннее будет символ года. Отдавайте предпочтение простым, домашним рецептам, приготовленным с душой - такую еду Лошадь любит больше всего.

Главный акцент новогоднего стола - конечно же, свежая зелень. Постарайтесь украсить ею каждое блюдо.

Итак, что готовить в этом году на Новый год:

из закусок - это могут быть яркие овощные нарезки, рулет из лаваша - рецепт может быть как с овощами, так и с сыром, различные канапе, фруктовые ассорти;

на горячее - запеченная курица, рыба - обязательно с овощами, гусь или утка с яблоками и черносливом, рагу из овощей, овощная запеканка, плов;

из напитков - компот, сок, морс, фруктовые коктейли;

на десерт - фруктовый салат, желе, пироги с ягодами и фруктами.

Овощи могут быть в любых вариациях - запеченные, тушеные или свежие, но вот картофеля лучше использовать по минимуму, а вот овощных салатов пусть будет побольше. Например, в любимый "Оливье" можно добавить яблоко или же приготовить салат "Гранатовый браслет", а также "Греческий салат".

От жирного магазинного майонеза лучше отказаться - используйте вместо него сметану, несладкий йогурт или же приготовьте домашний майонез.

Фрукты и ягоды подойдут любые, но желательно, чтобы в изобилии были красные оттенки - яблоки, гранаты, красный виноград и другие. Орехи - на ваш вкус.

Как оформить стол в стиле Огненной Лошади:

используйте "правильные" цвета - зеленые, коричневые, бежевые оттенки с золотыми акцентами;

из материалов выбирайте дерево, лен, хлопок, керамику;

из декора - хвойные композиции, шишки, свечи, мандарины.

Постарайтесь в целом создать атмосферу природной гармонии и гостеприимства.

