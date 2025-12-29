По этому рецепту блюдо получается ароматным, а мясо очень нежным.

Холодец - это сытное блюдо, без которого не обходятся зимние праздники, а особенно Новый год. У каждой хозяйки свой рецепт мясного желе, однако нет предела совершенству. Мы озвучим несколько секретов, которые помогут выяснить, как варить холодец так, чтобы все ахнули от его вкусовых качеств.

Как правильно варить холодец

Такое блюдо можно готовить по-разному - со свининой и курицей, только с курицей, с говядиной, а современные хозяйки пытаются экспериментировать и варят холодец из индейки. От мяса и технологии приготовления зависит буквально всё - от вкуса до качества застывания желе. Именно поэтому нужно учесть несколько нюансов, и тогда результат вас точно порадует.

Мясо

Вы можете использовать мясо любого животного, которое вам нравится, но действительно наваристый, ароматный и нежный холодец получится, только если сделать ассорти - использовать несколько разных видов мяса. Самое удачное сочетание - свинина и курица или говядина и свинина.

Если вы не знаете, как добавить желатин в холодец, или вообще не хотите использовать добавку, обязательно купите не только мякоть, но и ноги - тогда бульон получится наваристым. Курица не дает такой густоты, поэтому если вам нравится плотная текстура холодца, ножки обязательны.

Хватит двух весом примерно 700 граммов, к ним нужно докупить 1-1.5 кг других мясных частей - ошейка, мякоти, в зависимости от того, что позволяет ваш бюджет и вкус. Старайтесь использовать постные части, иначе холодец получится слишком жирным. Ни в коем случае нельзя брать замороженное мясо или то, в свежести которого вы сомневаетесь - вкус будет однозначно испорчен, исправить не получится.

Бульон

В приготовлении такого блюда важно не только то, сколько варить холодец, но и как подготавливать мясо. Свинину, курицу или говядину важно замочить как минимум на 6-8 часов, лучше - на всю ночь. Даже если вы уверены, что купили идеальное мясо, все равно внутри него есть остатки запекшейся крови. Именно вымачивание убирает их, а также размягчает волокна, благодаря чему холодец будет нежным.

Особенно в замачивании нуждаются свиные ножки - после такой процедуры вы легко сможете отделить шкурку и в принципе соскоблить с частей свинины, удаляя все те места, которые оказались закопченными. Потом ножки нужно выложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала мясо.

После первого закипания воду сливаем, и это одно из самых важных правил, которое часто игнорируют хозяйки. Убрать шумовкой пенку недостаточно - при первой варке бульон будет мутным, а значит, холодец тоже.

После сливания первой воды все шаги нужно повторить - промыть мясо, залить новой чистой жидкостью, поставить на огонь. Вода должна покрывать ножки как минимум на 2 см, так вам не придется доливать ее потом. Здесь возвращаемся к тому, сколько варить холодец - минимум 6 часов и максимум - 12. От продолжительности зависит вкус и уровень наваристости.

Специи и овощи

Любые овощи, например, морковку, лук, сельдерей, петрушку и другую зелень нужно закладывать за час-полтора до конца варки, не раньше. Если соблюсти правило, добавки не утратят своего вкуса и аромата.

Полезный лайфхак: если положить в бульон неочищенный до конца репчатый лук (убрать только верхний слой шелухи), холодец будет приятного золотистого оттенка.

Важно помнить о том, когда солить холодец, и об этом нюансе не может быть двух мнений. Опытные хозяйки знают, что соль добавляют только в конце, в противном случае бульон может быть пересолен. Другие специи выбирайте на свой вкус - традиционно это лавровый лист и перец горошком, но вы также можете положить гвоздику, укроп и другие добавки.

Застывание

Когда бульон сварится, его нужно правильно разлить по формам, чтобы он застыл. Для этого достаем из кастрюли мясо, сам бульон процеживаем через марлю в другую емкость. Мясо разбираем руками на волокна, а потом измельчаем ножом.

В подготовленные формы выкладываем кусочки свинины, курицы или говядины, кладем зубчики чеснока и петрушку. Заливаем горячим бульоном, аккуратно перемешиваем. Сверху выкладываем, по желанию, вареную морковь, яйцо или зеленый лук. То, сколько застывает холодец, зависит от места хранения, однако лучший вариант - средняя полка холодильника. На верхней может не хватит холода, на нижней он рискует перемерзнуть. Выносить холодец на лоджию или балкон, тем более в мороз категорически запрещено. Там он или застынет неравномерно, или не застынет вообще. Если блюдо было приготовлено правильно, за ночь оно застынет, и утром его можно будет подать к столу.

