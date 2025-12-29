Китай и США соперничают в попытке первыми помирить Таиланд и Камбоджу, - Bloomberg

Китай стремится остаться единственным миротворцем в конфликте Таиланда и Камбоджи.

Китай завуалированно раскритиковал попытки Дональда Трампа положить конец конфликту между Таиландом и Камбоджей, стремясь со своей стороны сыграть роль миротворца. Об этом пишет Bloomberg.

На встрече с представителями Таиланда и Камбожди в воскресенье, на следующий день после объявления 72-часового перемирия, главный дипломат Си Цзиньпина, по-видимому, противопоставил подход Китая к конфликту экономическим угрозам Трампа.

"Усилия Китая по содействию миру и диалогу никогда не навязываются другим странам и не выходят за рамки дозволенного", – заявил министр иностранных дел Ван И своему тайскому коллеге. В тот же день Ван И провел отдельные переговоры с министром иностранных дел Камбоджи. Все трое встретились в понедельник.

Националистическая китайская газета Global Times, часто использующая менее дипломатичный тон, усилила это послание в редакционной статье: "В отличие от многих прошлых посреднических усилий, в которых доминировал Запад, Китай не использует снисходительный подход, не навязывает политические условия и не стремится к геополитическим преимуществам".

Как пишет издание, эти встречи подчеркивают конкуренцию между США и Китаем за влияние в Юго-Восточной Азии. Причем оба государства стремятся приписать себе заслуги за смягчение конфликта. Трамп представил прекращение огня как успех, достигнутый благодаря США. А Китай позиционирует себя как нейтрального посредника и неявно ставит под сомнение лидерство США в регионе.

Отношения Таиланда и Камбоджи

Как писал УНИАН, две страны возобновили боевые действия из-за территориальных споров, нарушив подписанное перемирие. Прекращение огня не продержалось и полгода. Посредниками в переговорах выступали как США, так и Китай. При этом Дональд Трамп лично посетил Азию, чтобы участвовать в подписании соглашения.

Трампа, который уже множество раз озвучивал количество законченных им войн, даже начали критиковать за стремление выглядеть миротворцем. Дипломат, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер опубликовал статью, в которой пояснял, чем отличаются прекращение огня и настоящее решение серьезного конфликта, который может длиться десятилетия. По его словам, вопреки собственным заявлениям Трамп не является реальным миротворцем.

