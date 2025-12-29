Группу нардепов подозревают в организации голосования за деньги: в НАБУ раскрыли детали

В состав преступной группы входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

"Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства", - говорится в сообщении.

Видео дня

В НАБУ также проинформировали, что подозреваемые - 5 народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Коррупция в Украине

Как сообщал УНИАН, 27 декабря НАБУ заявило, что разоблачено организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Детали пообещали обнародовать позже.

В то же время, стало известно, что следственные действия НАБУ происходят в Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры. В частности, об этом рассказала член комитета Юлия Сирко.

Вас также могут заинтересовать новости: