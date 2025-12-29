Затонувшее российское судно Ursa Major тайно перевозило два ядерных реактора для КНДР

Испанские следователи установили, что судно затонуло в Средиземном море после взрывов.

Испанское расследование установило, что российское грузовое судно Ursa Major, затонувшее в Средиземном море возле Картахены в декабре 2024 года, перевозило тайный стратегический груз. По данным следствия, на борту было два ядерных реактора, сообщило испанское издание La Verdad.

По данным следствия, на борту судна находились два корпуса ядерных реакторов типа ВМ-4СГ, предназначенные для Северной Кореи.

Судно входило в так называемый российский "теневой флот", и выполняло рейс по нетипичному маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток через Средиземное море.

Капитан заявлял о перевозке пустых контейнеров, портовых кранов и вспомогательного оборудования, но аэрофотоснимки обнаружили незадекларированные тяжелые контейнеры на корме.

Испанские службы зафиксировали резкое изменение курса и потерю хода судна 22 декабря, а уже 23 декабря поступил сигнал бедствия в 60 морских милях от Картахены.

Осмотр повреждений показал отверстие в корпусе с деформацией металла внутрь, что указывает на поражение извне, а не внутренний взрыв.

Размеры пробоины не соответствовали классической торпеде, но согласуются с поражением суперкавитационной бронебойной торпедой без большой боевой части.

В Испании предполагают, что вмешательство могло быть направлено на срыв тайной доставки ядерных технологий режиму Ким Чен Ына.

Ситуация обострилась после появления российского десантного корабля "Иван Грен", который потребовал от испанских судов отойти от района аварии.

После применения сигнальных ракет и радиоэлектронных мероприятий Ursa Major исчезла с поверхности и затонула на глубине около 2500 метров.

Сейсмографы зафиксировали колебания, совместимые с подводной детонацией взрывчатки малой мощности в момент затопления судна.

В дальнейшем в район аварии прибыло российское океанографическое судно "Янтарь", которое, по оценкам, могло проводить операцию по уничтожению или сокрытию остатков секретного груза.

Теневой флот России

Как сообщал УНИАН, после введения санкций Российская федерация прибегла к попыткам их обойти, задействуя к морским перевозкам своих грузов так называемый теневой флот - суда, ходящие под флагами третьих стран. Однако украинские спецслужбы начали применять беспилотные морские дроны для поражения таких судов, что значительно усложнило для России их использование.

Затопление Ursa Major

Напомним, что 24 декабря прошлого года у берегов Испании затонуло судно Ursa Major. Несколько лет до того судно было задействовано в перевозке российских военных грузов в Сирию. Российские пропагандисты заявляли, что судно было потоплено после нескольких взрывов.

Известно, что это судно строилось в Германии 15 лет назад, что очень небольшой срок для использования судов подобного типа. Оно было самым большим сухогрузным судном российского флота. СМИ указывали, что катастрофа подобного судна - большая потеря для россиян.

