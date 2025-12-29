Люди на территории Украины смогли пережить ледниковый период бдагодаря мамонтам

Самое крупное сооружение в Межириче датируется периодом от 18 323 до 17 839 лет назад.

Согласно новому исследованию, около 18 000 лет назад люди ледникового периода на территории современной Украины, вероятно, пережили чрезвычайно суровый климат, построив часть своих жилищ из костей мамонтов. Об этом пишет Live Science.

"Обитания мамонтов показывают, как сообщества процветали в экстремальных условиях, превращая останки гигантских животных в защитные сооружения", - написали археологи в своем заявлении.

Кости были первоначально найдены недалеко от села Межирич, примерно в 110 километрах к юго-востоку от Киева. При раскопках, проводившихся в период с 1966 по 1974 год, археологическая группа обнаружила останки мамонтов, расположенные таким образом, что это указывало на их использование для строительства жилищ в ледниковый период.

Отмечается, что хотя эта интерпретация получила широкую поддержку среди археологов, остаются вопросы о том, когда именно использовались эти костяные жилища и как долго. Более ранние датировки с этого места давали широкий диапазон от примерно 19 000 до 12 000 лет назад.

Чтобы исследовать эти вопросы, археологи повторно изучили место раскопок, чтобы попытаться лучше понять, когда оно было построено и как долго использовалось. Они датировали останки около дюжины мелких животных, найденных неподалеку. Для более точной хронологии исследователи изучили жилища из мамонтов.

Древние строения в Межириче

Самое крупное сооружение в Межириче датируется периодом от 18 323 до 17 839 лет назад, как сообщила группа исследователей в своем исследовании, опубликованном на платформе Open Research Europe. Эти даты относятся к периоду сразу после последнего ледникового максимума (от 26 500 до 19 000 лет назад), самой холодной части последнего ледникового периода. Исследователи отметили, что жилище могло использоваться до 429 лет.

По их мнению, это указывает на то, что укрытия были скорее практическими решениями для выживания, чем постоянными поселениями. Соавтор исследования Павел Шидловский, профессор археологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, заявил:

"Фундамент убежищ мог состоять из черепов мамонтов и крупных длинных костей, вертикально вкопанных в землю, которые образовывали своего рода цоколь или "фундамент".

Интересно, что часть сооружений могла быть покрыта деревянным каркасом. В убежище, наряду со шкурами мелких животных или, возможно, березовой корой, хранились различные материалы.

"Бивни и большие плоские кости размещались в верхней части сооружения (крыше), выполняя функцию утяжелителей и защиты от ветра", - сказал ученый.

По словам Шидловского, в каждом убежище, вероятно, проживало от пяти до семи человек. Внутри, вероятно, осуществлялись различные виды деятельности, такие как обработка кремня, обработка шкур животных и разделка мелких животных.

Франсуа Джинджиан, почетный профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, проводил исследования других возможных убежищ из костей мамонтов, но не принимал участия в написании новой статьи. Он с осторожностью отнесся к датировкам, полученным командой, и сказал, что, по его мнению, необходимо провести больше датировок с других участков.

Ученый считает, что получение большего количества радиоуглеродных датировок с разных участков позволило бы лучше определить время использования убежища.

