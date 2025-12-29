В государственной 'УРС' пытались 'до праздников' кулуарно назначить новый наблюдательный совет: решение заблокировано

По мнению Кострицы, конкурс планировали провести вне стандартов прозрачности.

Избрание нового наблюдательного совета в АО "Украинские распределительные сети" (АО "УРС"), которое является оператором государственных пакетов облэнерго (Николаев-, Харьков-, Хмельницк-, Черкассы-, Тернополь-, Запорожьеоблэнерго) должно происходить прозрачно и в рамках правового поля, пишет 24 Канал.

Поэтому сейчас судебный запрет проводить соответствующий отбор незаконным способом является обоснованным и своевременным. Зато попытки в короткие сроки накануне праздников провести конкурс очень слабо коррелирует с "лучшими практиками корпоративного управления"

Об этом в блоге написал экс-член наблюдательного совета "УРС", президент Energy Club Андрей Кострица. Накануне он подал в Хозяйственный суд г. Киева заявление о мерах обеспечения иска, в результате которых проведение отбора в новый набсовет временно приостановлено.

Видео дня

Согласно официальным сообщениям "УРС", наблюдательный совет компании был уволен в начале декабря, Кострица обратился в суд с требованием отменить это решение в отношении него, а также запретить Комиссии по отбору членов наблюдательных советов осуществлять любые действия, связанные с проведением конкурсного отбора кандидатов на должность члена наблюдательного совета АО "Украинские распределительные сети", до окончательного разрешения спора по существу, а самому "УРС" - совершать действия по заключению гражданско-правовых договоров с новыми членами Наблюдательного совета, регистрации изменений в персональный состав Наблюдательного совета в ЕГР или других реестрах, проведения первых заседаний нового состава Наблюдательного совета.

Новый менеджмент "УРС" (согласно сообщениям СМИ, компанию возглавил Александр Похилко, соратник и. о. министра энергетики Артема Некрасова) выступил с заявлением, в котором обвинил Кострицу в блокировании конкурса и работы Комиссии по отбору членов набсоветов. Кострица публично объяснил свою позицию, опровергнув аргументы, использованные в заявлении.

В частности, по его мнению, решение "УРС" о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета "было принято в контексте общего политического кадрового решения после общественного резонанса вокруг отдельных государственных предприятий энергетической сферы".

"При этом никаких претензий ко мне лично - тем более обоснованных подозрений или доказанных фактов коррупции - не выдвигалось. В такой ситуации "пакетное" увольнение без индивидуальной оценки работы и без объяснения причин является явно несправедливым и создает впечатление, будто просто назначили "крайних", - отметил он.

Кроме того, по его мнению, подход был выборочным: кадровые решения по наблюдательным советам применили не системно ко всем государственным компаниям, а точечно.

"Именно эта избирательность порождает наибольший риск для моей деловой репутации - когда обществу и рынку фактически предлагают трактовать увольнение как оценку работы и "черную метку", хотя юридически и фактически оснований для таких выводов нет. Именно поэтому я подал заявление об обеспечении иска и в установленные законом сроки подам иск по существу. Обращение в суд - это не "атака" и не "саботаж", а единственный цивилизованный и честный механизм защиты в правовом государстве", - добавил Кострица.

Он также опроверг обвинения в блокировании конкурса. По его словам, речь идет о временном текущем сохранении прав гражданина Украины, "чтобы не произошло необратимых действий до рассмотрения дела по существу".

"Это стандартная и цивилизованная логика обеспечения иска. Суд не запрещал проведение конкурса или деятельность Комиссии", - добавил он.

По мнению Кострицы, конкурс планировали провести вне стандартов прозрачности.

"Менеджмент АО "УРС" много говорит о "прозрачности" и "открытых процедурах". Тогда давайте посмотрим на практику. Объявление об отборе нового Наблюдательного совета опубликовано 17.12.2025 в 20:59, а конечный срок подачи документов - до 24.12.2025 18:00, с последующим отбором в промежутке 24-31 декабря. Я скажу достаточно осторожно: такие темпы и календарь - очень слабо коррелируют с "лучшими практиками корпоративного управления". Потому что добропорядочность, независимость, собеседования, конфликт интересов - это не быстрые "галочки" и точно не история "успеть между праздниками". Поэтому, когда меня обвиняют в "кулуарах", а параллельно предлагают сверхскоростной отбор кандидатов - это выглядит, мягко говоря, противоречиво", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что государственную компанию "УРС" возглавил соратник и. о. министра Артема Некрасова - Александр Похилко. По данным СМИ, чиновники долгое время работали вместе в различных организациях. В частности, еще в 2000-х оба работали на "Сумыоблэнерго", а позже - на госпредприятиях "Зоря-Машпроект" и "Калушская ТЭЦ-Новая".

Вас также могут заинтересовать новости: