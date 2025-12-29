Россия готовит зимнее наступление: спикер Сил обороны юга рассказал о планах врага

Волошин заявил о планах российских оккупантов захватить поселок Степногорское, также "горячими точками" являются районы Плавней и Приморского.

На южном участке фронта со стороны российских оккупантов фиксируется существенное оживление, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет ZN.UA.

Волошин заявил, что российские оккупанты поставили себе цель захватить поселок Степногорск, расположенный в Запорожской области. По его словам, тактика противника заключается в постоянной инфильтрации малых групп через основные подъездные пути к поселку.

По словам представителя Сил обороны юга, несмотря на то, что ежедневно растет интенсивность атак врага, украинские защитники проводят активные мероприятия по поиску и ликвидации вражеских ДРГ.

Добавляется, что кроме Степногорска, "горячими точками" Волошин назвал и районы Плавней и Приморского.

Также украинская разведка фиксирует признаки подготовки со стороны врага наступления вблизи Орехова. Российские оккупанты, по данным, уже перебросили штурмовые отряды на передовую и уже вскоре могут начать активные боевые действия.

Есть признаки, что российская армия готовится к ведению боевых действий в морозы, поскольку выдает своему личному составу зимний камуфляж.

Сырский сделал заявления относительно ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский объяснил, что украинским войскам пришлось отойти из Северска, потому что оборона стала проблемной. Сирский заявил, что оставить подразделения и войска, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Именно поэтому было принято решение отойти на господствующие высоты. По словам Главнокомандующего ВСУ, враг пытается этим воспользоваться, но у него ничего не получается. Сырский добавил, что на этом направлении планируются ответные действия.

Также мы писали, что Сырский отреагировал на видео о захвате врагом контрольно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов в Гуляйполе. Он пояснил, что одна из бригад территориальной обороны не выдержала натиска противника на этом направлении и начала отходить. По словам Сырского, им на подмогу отправили подкрепление, но военные уже отошли с этого командного пункта. Сейчас назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка.

