Легкие, яркие и невероятно аппетитные салаты на скорую руку станут настоящей находкой для праздничного стола.

Если до Нового года осталось совсем немного времени, не переживайте! Эти вкусные салаты на скорую руку готовятся за считанные минуты и из доступных ингредиентов. Красиво и без лишней возни - идеальный вариант для занятых хозяек.

Быстрые оригинальные салаты за четверть часа

Эти салаты можно начинать готовить буквально за полчаса до Нового года, а ингредиенты для них можно найти в ближайшем продуктовом.

Салат с тунцом, овощами и кукурузкой

Получается сочным и сбалансированным по вкусу - тунец отлично сочетается с хрустящими овощами и сладостью кукурузы. Листья салата добавляют свежести и объема, а заправка подчеркивает вкус.

Для приготовления понадобятся:

150 г тунца в консерве;

100 г сладкой консервированной кукурузки;

1 болгарский перец;

1 огурец;

листья салата - по вкусу;

сок лимона и растительное масло.

Тунец размять вилкой, перец и огурец нарезать кубиком. Смешать рыбу, овощи, добавить кукурузку и измельченные листья салата. Заправить по вкусу соком лимона и маслом.

Салат с копченой курицей, огурцом и кукурузой

Этот салат - более сытный и насыщенный по вкусу. Курица придает блюду яркий копченый акцент, который уравновешивает сочный огурец и деликатная сладость кукурузы.

Для приготовления будут нужны:

150 г копченой курицы;

100 консервированной кукурузы;

2 яйца;

1 огурец;

майонез.

Курицу, огурец и яйца нарезать кубиком, соединить, добавить кукурузу, заправить майонезом по вкусу.

Богатый салат с лососем и авокадо

Легкий и эффектный вариант, где рыба прекрасно сочетается с маслянистым авокадо, создавая насыщенный вкус. Маслины придают салату пикантные средиземноморские нотки.

Для приготовления нужны:

150 г слабосоленого лосося;

1 авокадо;

100 г салатного микса;

5 помидоров черри;

50 г маслин;

сок лимона и растительное масло (для заправки).

Лосось и авокадо нарезать кусочками, смешать с маслинами, черри и салатом. Заправить лимонным соком и маслом.

Салат с корейской морковкой и курицей

Сытный и яркий по вкусу вариант без лишней возни. Курица и картошка делают его питательным, морковка добавляет остроты, а оливки - легкую соленую нотку и делают блюдо более выразительным.

Для приготовления понадобятся:

200 г куриного филе;

2 картофеля;

150 г морковки по-корейски;

2 яйца;

50 г оливок;

майонез.

Отварить курицу и картошку, нарезать кубиком. Измельчить яйца, смешать с мясом и картошкой, добавить морковку и оливки и заправить майонезом.

Салат с крабовыми палочками, ананасом и сыром

Что бы там не говорили по поводу крабовых палочек и их сомнительного состава - увы, они по-прежнему остаются классикой праздничного меню и одними из самых востребованных в салатах.

Вам понадобятся:

200 г крабовых палочек;

100 г консервированных ананасов;

2 яйца;

50г твердого сыра;

майонез.

Яйца отварить и нарезать кубиком. Измельчить крабовые палочки и ананасы, нарезать кубиком сыр. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

Салат с крабовыми палочками, ананасом и капустой

Еще один вариант "крабового" салата. Готовится буквально за 10-15 минут, ананас придает ему сладости, а зерна граната - цвет и легкую кислинку.

200 г пекинской капусты;

150 г крабовых палочек;

100 г консервированного ананаса;

100 г сыра;

зерна граната;

майонез.

Нарезать капусту, крабовые палочки, ананас и сыр. Добавить по вкусу гранатовые зрена и заправить майонезом (тоже по вкусу).

Салат с мандаринами, курицей и сыром

Свежий и необычный вариант для праздничного стола, который также можно приготовить за 15 минут - советуем попробовать.

Будут нужны:

3-4 мандарина;

200 г куриного филе (запеченного или копченого);

100 г сыра;

3 вареных яйца;

50 г грецких орехов;

греческий йогурт или майонез.

Мандарины разобрать на дольки, курицу и яйца нарезать кубиком. Сыр натереть на крупной терке, орехи измельчить.

Все ингредиенты соединить, заправить и аккуратно перемешать. Довести до вкуса солью, если нужно.

