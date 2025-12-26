Если до Нового года осталось совсем немного времени, не переживайте! Эти вкусные салаты на скорую руку готовятся за считанные минуты и из доступных ингредиентов. Красиво и без лишней возни - идеальный вариант для занятых хозяек.
Быстрые оригинальные салаты за четверть часа
Эти салаты можно начинать готовить буквально за полчаса до Нового года, а ингредиенты для них можно найти в ближайшем продуктовом.
Салат с тунцом, овощами и кукурузкой
Получается сочным и сбалансированным по вкусу - тунец отлично сочетается с хрустящими овощами и сладостью кукурузы. Листья салата добавляют свежести и объема, а заправка подчеркивает вкус.
Для приготовления понадобятся:
- 150 г тунца в консерве;
- 100 г сладкой консервированной кукурузки;
- 1 болгарский перец;
- 1 огурец;
- листья салата - по вкусу;
- сок лимона и растительное масло.
Тунец размять вилкой, перец и огурец нарезать кубиком. Смешать рыбу, овощи, добавить кукурузку и измельченные листья салата. Заправить по вкусу соком лимона и маслом.
Салат с копченой курицей, огурцом и кукурузой
Этот салат - более сытный и насыщенный по вкусу. Курица придает блюду яркий копченый акцент, который уравновешивает сочный огурец и деликатная сладость кукурузы.
Для приготовления будут нужны:
- 150 г копченой курицы;
- 100 консервированной кукурузы;
- 2 яйца;
- 1 огурец;
- майонез.
Курицу, огурец и яйца нарезать кубиком, соединить, добавить кукурузу, заправить майонезом по вкусу.
Богатый салат с лососем и авокадо
Легкий и эффектный вариант, где рыба прекрасно сочетается с маслянистым авокадо, создавая насыщенный вкус. Маслины придают салату пикантные средиземноморские нотки.
Для приготовления нужны:
- 150 г слабосоленого лосося;
- 1 авокадо;
- 100 г салатного микса;
- 5 помидоров черри;
- 50 г маслин;
- сок лимона и растительное масло (для заправки).
Лосось и авокадо нарезать кусочками, смешать с маслинами, черри и салатом. Заправить лимонным соком и маслом.
Салат с корейской морковкой и курицей
Сытный и яркий по вкусу вариант без лишней возни. Курица и картошка делают его питательным, морковка добавляет остроты, а оливки - легкую соленую нотку и делают блюдо более выразительным.
Для приготовления понадобятся:
- 200 г куриного филе;
- 2 картофеля;
- 150 г морковки по-корейски;
- 2 яйца;
- 50 г оливок;
- майонез.
Отварить курицу и картошку, нарезать кубиком. Измельчить яйца, смешать с мясом и картошкой, добавить морковку и оливки и заправить майонезом.
Салат с крабовыми палочками, ананасом и сыром
Что бы там не говорили по поводу крабовых палочек и их сомнительного состава - увы, они по-прежнему остаются классикой праздничного меню и одними из самых востребованных в салатах.
Вам понадобятся:
- 200 г крабовых палочек;
- 100 г консервированных ананасов;
- 2 яйца;
- 50г твердого сыра;
- майонез.
Яйца отварить и нарезать кубиком. Измельчить крабовые палочки и ананасы, нарезать кубиком сыр. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.
Салат с крабовыми палочками, ананасом и капустой
Еще один вариант "крабового" салата. Готовится буквально за 10-15 минут, ананас придает ему сладости, а зерна граната - цвет и легкую кислинку.
- 200 г пекинской капусты;
- 150 г крабовых палочек;
- 100 г консервированного ананаса;
- 100 г сыра;
- зерна граната;
- майонез.
Нарезать капусту, крабовые палочки, ананас и сыр. Добавить по вкусу гранатовые зрена и заправить майонезом (тоже по вкусу).
Салат с мандаринами, курицей и сыром
Свежий и необычный вариант для праздничного стола, который также можно приготовить за 15 минут - советуем попробовать.
Будут нужны:
- 3-4 мандарина;
- 200 г куриного филе (запеченного или копченого);
- 100 г сыра;
- 3 вареных яйца;
- 50 г грецких орехов;
- греческий йогурт или майонез.
Мандарины разобрать на дольки, курицу и яйца нарезать кубиком. Сыр натереть на крупной терке, орехи измельчить.
Все ингредиенты соединить, заправить и аккуратно перемешать. Довести до вкуса солью, если нужно.
