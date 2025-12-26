Салаты на Новый год на скорую руку

Если до Нового года осталось совсем немного времени, не переживайте! Эти вкусные салаты на скорую руку готовятся за считанные минуты и из доступных ингредиентов. Красиво и без лишней возни - идеальный вариант для занятых хозяек.

Быстрые оригинальные салаты за четверть часа

Эти салаты можно начинать готовить буквально за полчаса до Нового года, а ингредиенты для них можно найти в ближайшем продуктовом.  

Салат с тунцом, овощами и кукурузкой

Получается сочным и сбалансированным по вкусу - тунец отлично сочетается с хрустящими овощами и сладостью кукурузы. Листья салата добавляют свежести и объема, а заправка подчеркивает вкус.

Для приготовления понадобятся:

  • 150 г тунца в консерве; 
  • 100 г сладкой консервированной кукурузки;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 огурец;
  • листья салата - по вкусу;
  • сок лимона и растительное масло.

Тунец размять вилкой, перец и огурец нарезать кубиком. Смешать рыбу, овощи, добавить кукурузку и измельченные листья салата. Заправить по вкусу соком лимона и маслом.

Салат с копченой курицей, огурцом и кукурузой

Этот салат - более сытный и насыщенный по вкусу. Курица придает блюду яркий копченый акцент, который уравновешивает сочный огурец и деликатная сладость кукурузы. 

Для приготовления будут нужны:

  • 150 г копченой курицы;
  • 100    консервированной кукурузы;
  • 2    яйца;
  • 1 огурец;
  • майонез.

Курицу, огурец и яйца нарезать кубиком, соединить, добавить кукурузу, заправить майонезом по вкусу.

Богатый салат с лососем и авокадо

Легкий и эффектный вариант, где рыба прекрасно сочетается с маслянистым авокадо, создавая насыщенный вкус. Маслины придают салату пикантные средиземноморские нотки. 

Для приготовления нужны:

  • 150 г слабосоленого лосося;
  • 1 авокадо;
  • 100 г салатного микса;
  • 5 помидоров черри;
  • 50 г маслин;
  • сок лимона и растительное масло (для заправки).

Лосось и авокадо нарезать кусочками, смешать с маслинами, черри и салатом. Заправить лимонным соком и маслом.

Салат с корейской морковкой и курицей

Сытный и яркий по вкусу вариант без лишней возни. Курица и картошка делают его питательным, морковка добавляет остроты, а оливки - легкую соленую нотку и делают блюдо более выразительным.

Для приготовления понадобятся:

  • 200 г куриного филе;
  • 2 картофеля;
  • 150 г морковки по-корейски;
  • 2 яйца;
  • 50 г оливок;
  • майонез.

Отварить курицу и картошку, нарезать кубиком. Измельчить яйца, смешать с мясом и картошкой, добавить морковку и оливки и заправить майонезом.

Салат с крабовыми палочками, ананасом и сыром

Что бы там не говорили по поводу крабовых палочек и их сомнительного состава - увы, они по-прежнему остаются классикой праздничного меню и одними из самых востребованных в салатах. 

Вам понадобятся:

  • 200 г крабовых палочек;
  • 100 г консервированных ананасов;
  • 2 яйца;
  • 50г твердого сыра;
  • майонез.

Яйца отварить и нарезать кубиком. Измельчить крабовые палочки и ананасы, нарезать кубиком сыр. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

Салат с крабовыми палочками, ананасом и капустой

Еще один вариант "крабового" салата. Готовится буквально за 10-15 минут, ананас придает ему сладости, а зерна граната - цвет и легкую кислинку.

  • 200 г пекинской капусты;
  • 150 г крабовых палочек;
  • 100 г консервированного ананаса;
  • 100 г сыра;
  • зерна граната;
  • майонез.

Нарезать капусту, крабовые палочки, ананас и сыр. Добавить по вкусу гранатовые зрена и заправить майонезом (тоже по вкусу).

Салат с мандаринами, курицей и сыром

Свежий и необычный вариант для праздничного стола, который также можно приготовить за 15 минут - советуем попробовать.

Будут нужны:

  • 3-4 мандарина;
  • 200 г куриного филе (запеченного или копченого);
  • 100 г сыра;
  • 3 вареных яйца;
  • 50 г грецких орехов;
  • греческий йогурт или майонез.

Мандарины разобрать на дольки, курицу и яйца нарезать кубиком. Сыр натереть на крупной терке, орехи измельчить.

Все ингредиенты соединить, заправить и аккуратно перемешать. Довести до вкуса солью, если нужно.

Мы также рассказывали, что готовить на Новый год 2026, чтобы задобрить хозяйку года - Огненную Красную Лошадь.

