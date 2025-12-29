Жене нравится его непредсказуемость.

Украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский, который уже 56 лет состоит в браке со своей супругой Александрой, раскрыл свое видение крепких отношений.

В интервью YouTube-каналу "Балючі теми" 80-летний артист заявил, что у него самая лучшая в мире жена. На вопрос Александре, которая также присутствовала в студии, за что она больше всего любит мужа, женщина ответила, что ей нравится его непредсказуемость. "Никогда не знаешь, как он поступит в следующий момент", - пояснила она.

Сам Рыбчинский заявил, что в его жизни было много соблазнов, но он остался с женщиной, которая была ему "подарена судьбой". При этом он уверен, что женщинам всегда будут казаться интереснее именно непредсказуемые мужчины:

"Любой женщине такой мужчина интереснее, чем тот, который сегодня такой, завтра такой же и послезавтра. Рано или поздно таким мужчинам женщины "наставляют рога", потому что женщина влюбляется и хочет, чтобы ей было интересно".

Как известно, Юрий и Александра поженились в 1969 году и прожили вместе более полувека. У супругов родился сын Евгений Рыбчинский, который также стал известным поэтом, композитором и продюсером.

