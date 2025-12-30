30 декабря отмечается древний народный праздник.

30 декабря - интересный день с точки зрения давних традиций. Народный праздник сегодня в Украине посвящался предновогодним хлопотам и имел немало уникальных обычаев. На международном уровне в эту дату тоже проводится несколько торжеств, а в православии принято чествовать одну христианскую мученицу.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди рожденных в эту дату наших соотечественников больше всех прославились художник Святослав Гординский, актер и юморист Андрей Сова, бандурист Назар Волощук и актриса Ирма Витовская.

Официально праздник 30 декабря не наступает. Украинцы в эту дату готовятся к Новому году и подводят итоги прошедшего.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату отмечается Международный день индийского кино. Кинематограф Индии имеет поклонников по всему миру. Его характерные особенности - обилие веселых танцевальных номеров, яркие костюмы, смешивание разных жанров и ориентация на семейные ценности.

Другие праздники сегодня, которые празднуются по всей планете - День пищевой соды, День бекона, День изменений в последнюю минуту.

Какой сегодня праздник церковный

Великомученицу Ананию Солунскую чествуют в новом календаре. Девушка славилась своим бескорыстием, аскетизмом и душевной чистотой. Если обратиться к старому календарю, от которого ПЦУ отказалась в 2023 году, в нем был сегодня праздник преподобного Даниила и отроков Мисаила, Анании и Азарии.

Какой сегодня праздник народный

Приметы помогали нашим предкам понять, какой будет погода до конца зимы. Про 30 декабря говорили следующее:

если деревья покрыл иней, то скоро потеплеет;

мороз усилился - к холодному январю;

если реки покрылись льдом, то до середины марта не растают;

южный ветер несет потепление.

Из-за того, какой сегодня церковный праздник у православных, появились отдельные традиции ко дню Анисии. Украинцы обязательно проводили вечер этой даты за большим семейным ужином. На стол ставили сытные блюда, в первую очередь - из свинины. Считалось, что такая пища принесет достаток в дом и избавит от болей в желудке.

Крестьяне 30 декабря резали свиней и гусей, чье мясо готовили на Щедрый вечер. Также был обычай на финансовый достаток - нужно утром положить в карман монету и проходить с ней целый день.

Что нельзя делать сегодня

Не занимайтесь рукоделием, если не хотите навлечь боли в руках. Запрещено мстить и желать зла другим, а также близко общаться с больными людьми. Также будьте осторожны с незнакомцами - не стоит в праздник сегодня приглашать их в дом или принимать от них подарки.

