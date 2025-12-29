Кем на самом деле были библейские волхвы: ученые поставили под сомнение образ 'трех царей'

Историки считают, что библейские волхвы были жрецами или астрологами с Востока, а не "тремя царями", как это изображает традиция.

Новое исследование библейских текстов и древних исторических источников предлагает переосмысление одной из самых известных рождественских историй. По выводам специалистов Associates for Biblical Research, так называемые Три Волхва, которые, по Евангелию от Матфея, пришли поклониться новорожденному Иисусу, вероятно, не были царями - и даже не факт, что их было трое, пишет Daily Mail.

Исследователь Брайан Виндл объясняет, что Библия не называет имен волхвов и не уточняет их количество. Традиция о "трех царях с Востока" сформировалась значительно позже - под влиянием христианских легенд и символического толкования трех даров: золота, ладана и смирны.

По словам Виндла, слово magi, используемое в Евангелии от Матфея, вероятнее всего означало жрецов, астрологов или советников при дворах древних государств Ближнего Востока. В разные исторические периоды этот термин мог иметь как религиозное, так и этническое значение.

Сравнив библейский текст с античными источниками, исследователи пришли к выводу, что волхвы могли происходить из Набатейского царства или с территорий Парфянской империи - регионов, которые во время рождения Иисуса имели развитую астрологию, торговлю и традиции жреческих каст. В частности, набатейцы были известны как торговцы ладаном и смирной, что может объяснять характер принесенных даров.

Виндл также обращает внимание, что популярные версии о вавилонских или персидских жрецах не полностью согласуются с историческим контекстом, поскольку соответствующие империи уже пришли в упадок на момент событий, описанных в Новом Завете.

Исследователь заключает, что образ волхвов как "трех царей" является скорее результатом многовековой традиции, чем точным воспроизведением библейского сюжета. Вместо этого они могли быть влиятельными астрологами или советниками с Востока, которые играли важную ритуальную и символическую роль в евангельской истории.

